Адвокаты Diddy хотят подать апелляцию после приговора суда в Нью-Йорке

"Его адвокаты заявили ABC в пятницу, что они рассматривают возможность подать апелляцию", - говорится в публикации на сайте телеканала.

Ранее присяжные в Нью-Йорке признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозило до 10 лет. Коллегия присяжных при этом оправдала музыканта по более тяжелым статьям, к примеру, о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.