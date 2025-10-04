Адвокаты Diddy хотят подать апелляцию после приговора суда в Нью-Йорке

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Адвокаты скандально известного рэпера Шона Комбса (Diddy), приговоренного к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 500 тысяч долларов по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией, рассматривают возможность подачи апелляции, сообщает телеканал ABC со ссылкой на команду его адвокатов.
"Его адвокаты заявили ABC в пятницу, что они рассматривают возможность подать апелляцию", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Накануне суд в Нью-Йорке приговорил Diddy к 50 месяцам тюрьмы по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией. Прокуроры просили приговорить Комбса к более чем 11 годам тюрьмы, защита настаивала на 14 месяцах заключения. На него также наложили штраф в 500 тысяч долларов.
Ранее присяжные в Нью-Йорке признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозило до 10 лет. Коллегия присяжных при этом оправдала музыканта по более тяжелым статьям, к примеру, о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Музыкант отвергает обвинения.
