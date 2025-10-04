Рейтинг@Mail.ru
В ПМР рассказали, почему Молдавия настаивает на выводе российских войск - РИА Новости, 04.10.2025
13:58 04.10.2025
В ПМР рассказали, почему Молдавия настаивает на выводе российских войск
молдавия
гагаузия
россия
никушор дан
майя санду
в мире
молдавия, гагаузия, россия, никушор дан, майя санду, в мире
Молдавия, Гагаузия, Россия, Никушор Дан, Майя Санду, В мире
В ПМР рассказали, почему Молдавия настаивает на выводе российских войск

Политик Сафонов: Кишинев хочет вывести ВС РФ из ПМР, чтобы взять ее под контроль

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов считает, что власти Молдавии хотят вывести войска России из Приднестровья, чтобы взять ПМР под свой контроль.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Newsmaker призвала "избавиться от российских войск" в Приднестровье.
Песков прокомментировал позицию Санду по присутствию военных России в ПМР
2 октября, 11:55
"Они (власти Молдавии ред.) хотят попросту впихнуть Приднестровье в те рамки, которые ранее были предназначены и оказались на Гагаузии опробованы. Но, по сути, дела она просто-напросто декларирует два постулата. Первое – это вывод российских войск. И второе – это взятие под контроль всех сфер общественной и экономической жизни ПМР. Поэтому то, что она говорит и в чём её поддерживают румыны, кстати говоря, для Приднестровья никак не подходит", - сказал Сафонов в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Депутат ПМР напомнил, что недавно президент Румынии Никушор Дан допустил вариант, при котором Приднестровье могло бы быть реинтегрировано в состав Молдавии на правах автономии по примеру Гагаузии при дальнейшем вступлении страны в Евросоюз. По его словам, власти Молдавии полностью уничтожили всякое влияние Гагаузии на внешнюю политику.
"Румыны хотят поглотить нас, проглотить как вареник. И нас, и всю Молдавскую ССР бывшую в целом. Поэтому, конечно же, они хотят над Приднестровьем установить полный контроль. Разумеется, нам это тоже не надо", - добавил Сафонов.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
28 сентября, 22:33
 
МолдавияГагаузияРоссияНикушор ДанМайя СандуВ мире
 
 
