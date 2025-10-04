https://ria.ru/20251004/delo-2046341743.html
Под Харьковом завели дело после сообщений жительницы Шебекино о пытках
Под Харьковом завели дело после сообщений жительницы Шебекино о пытках - РИА Новости, 04.10.2025
Под Харьковом завели дело после сообщений жительницы Шебекино о пытках
УВД российской администрации Харьковской области сообщило в своем Telegram-канале, что возбуждено уголовное дело об истязании после того, как жительница... РИА Новости, 04.10.2025
Под Харьковом завели дело после сообщений жительницы Шебекино о пытках
