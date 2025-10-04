Рейтинг@Mail.ru
Под Харьковом завели дело после сообщений жительницы Шебекино о пытках - РИА Новости, 04.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:33 04.10.2025
Под Харьковом завели дело после сообщений жительницы Шебекино о пытках
Под Харьковом завели дело после сообщений жительницы Шебекино о пытках
Под Харьковом завели дело после сообщений жительницы Шебекино о пытках

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. УВД российской администрации Харьковской области сообщило в своем Telegram-канале, что возбуждено уголовное дело об истязании после того, как жительница Шебекино рассказала о пытках ее отца в СБУ.
Ранее жительница Шебекино Анастасия Быкова рассказала РИА Новости, что СБУ около полутора часов демонстрировали ей по видеозвонку избиение ее отца и требовали отдать свой аккаунт в Telegram, имеющий доступ администратора в харьковском чате, а также собирать информацию о перемещении российской военной техники.
"Учитывая собранные доказательства и очевидный состав преступления, следствием УВД ВГА Харьковской области возбуждено уголовное дело. Действия сотрудников СБУ квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: статья 117 УК РФ "Истязание", "..."статья 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы", "..." Статья 163 УК РФ "Вымогательство", - говорится в сообщении УВД.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Омбудсмен Харьковской области прокомментировала дело о пытках в Шебекино
3 октября, 15:07
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
