В Чикаго атаковали полицейский патруль
В Чикаго атаковали полицейский патруль - РИА Новости, 04.10.2025
В Чикаго атаковали полицейский патруль
Полицейский патруль атаковали в Чикаго, правоохранителям пришлось открыть стрельбу, сообщила помощник министра внутренней безопасности США Триша Маклафлин. РИА Новости, 04.10.2025
В Чикаго атаковали полицейский патруль
В Чикаго правоохранителям пришлось открыть стрельбу в ответ на атаку