В Чикаго атаковали полицейский патруль - РИА Новости, 04.10.2025
22:42 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/chikago-2046426639.html
В Чикаго атаковали полицейский патруль
Полицейский патруль атаковали в Чикаго, правоохранителям пришлось открыть стрельбу, сообщила помощник министра внутренней безопасности США Триша Маклафлин. РИА Новости, 04.10.2025
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Полицейский патруль атаковали в Чикаго, правоохранителям пришлось открыть стрельбу, сообщила помощник министра внутренней безопасности США Триша Маклафлин.
"В ходе планового патрулирования в Бродвью (того же района Чикаго, где - ред.) на наших смелых правоохранителей уже нападали накануне, их протаранил автомобиль, и десять машин заблокировали", - написала Маклафлин в соцсети Х.
Агенты вышли из машины, когда увидели вооруженного полуавтоматическим оружием человека, уточнила политик. Агенты выстрелили в женщину-гражданку США, она сама поехала в больницу, добавила Маклафлин.
По словам помощника министра, вооруженная женщина ранее призывала в сети к действиям против представителей власти.
"Никто их правоохранителей серьезно не пострадал", - заключила Маклафлин.
Американский президент Дональд Трамп 22 августа пообещал разобраться с преступностью в Чикаго и Нью-Йорке, а также сделать остальные города США "очень безопасными".
Чикаго, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Агенты ICE в Чикаго надевали наручники на всех, сообщил очевидец
3 октября, 05:36
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
