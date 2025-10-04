ВС России поразили узлы энергоснабжения ВСУ в Черниговской области

ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Удары нанесены в Черниговской области на Украине по узлам энергоснабжения и складам, используемым в интересах ВСУ, в том числе для переброски резервов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.