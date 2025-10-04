Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили узлы энергоснабжения ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:55 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/chernigov-2046325339.html
ВС России поразили узлы энергоснабжения ВСУ в Черниговской области
ВС России поразили узлы энергоснабжения ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 04.10.2025
ВС России поразили узлы энергоснабжения ВСУ в Черниговской области
Удары нанесены в Черниговской области на Украине по узлам энергоснабжения и складам, используемым в интересах ВСУ, в том числе для переброски резервов, сообщил... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T08:55:00+03:00
2025-10-04T08:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
черниговская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e87a358b0baedaa431e273fc9f8c83e.jpg
https://ria.ru/20251004/vsu-2046324717.html
черниговская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90ff3c944b7802c0b4497b667b617899.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черниговская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили узлы энергоснабжения ВСУ в Черниговской области

Подполье сообщило об ударах по складам ВСУ в Черниговской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Удары нанесены в Черниговской области на Украине по узлам энергоснабжения и складам, используемым в интересах ВСУ, в том числе для переброски резервов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Черниговская область: серия ночных и ранних утренних эпизодов - удар по узлам энергоснабжения и складской логистике", - сказал агентству Лебедев.
По его словам, повторяемость этих ударов свидетельствует о намерении "вывести из строя способы переброски резервов" украинских войск.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Бойцы ВС России подкрались по трубе к боевикам ВСУ в ДНР и выбили их
Вчера, 08:47
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала