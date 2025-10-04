https://ria.ru/20251004/chernigov-2046325339.html
ВС России поразили узлы энергоснабжения ВСУ в Черниговской области
ВС России поразили узлы энергоснабжения ВСУ в Черниговской области
ВС России поразили узлы энергоснабжения ВСУ в Черниговской области
Удары нанесены в Черниговской области на Украине по узлам энергоснабжения и складам, используемым в интересах ВСУ, в том числе для переброски резервов
ВС России поразили узлы энергоснабжения ВСУ в Черниговской области
