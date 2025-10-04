https://ria.ru/20251004/chensli-2046313457.html
"Шаман" из Капитолия обвинил администрацию Трампа в коррупции
НЬЮ-ЙОРК, 4 окт – РИА Новости. Штурмовавший Капитолий в костюме шамана Джейкоб Ченсли в комментарии РИА Новости назвал администрацию президента США Дональда Трампа "коррумпированной", а нынешнюю правительственную систему – "мошеннической".
"Нынешняя американская правительственная система является мошеннической и основана на неконституционных законах", – сказал он.
Администрацию Трампа
он назвал "коррумпированной".
Ченсли ранее подал в суд на президента США
Дональда Трампа, Израиль
, а также ряд учреждений и компаний, называя себя законным лидером Соединенных Штатов и требуя 40 триллионов долларов.
Шестого января исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия, Джейкоб Ченсли был одним из самых узнаваемых участников событий, когда толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена
на президентских выборах. Его фото в меховой шапке с рогами облетело все мировые СМИ.
В 2021 году он был приговорен к тюремному заключению за действия во время проникновения в Капитолий США 6 января. Он был также приговорен к штрафу в две тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после выхода из тюрьмы. В марте 2023 года он вышел на свободу.