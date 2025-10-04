Рейтинг@Mail.ru
18:37 04.10.2025 (обновлено: 18:41 04.10.2025)
Чешское телевидение сообщило, что ANO "практически выиграло" выборы
Чешское телевидение сообщило, что ANO "практически выиграло" выборы
в мире, чехия, андрей бабиш
В мире, Чехия, Андрей Бабиш
Чешское телевидение сообщило, что ANO "практически выиграло" выборы

© AP Photo / Petr David JosekПредседатель оппозиционного движения "Акция недовольных граждан" Андрей Бабиш на избирательном участке в Остраве, Чешская Республика
Председатель оппозиционного движения "Акция недовольных граждан" Андрей Бабиш на избирательном участке в Остраве, Чешская Республика. Архивное фото
ПРАГА, 4 окт – РИА Новости. Оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан") практически выиграло выборы в парламент Чехии, набрав 35,77% голосов после подсчета на 92,4% участков, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на статуправление.
"Оппозиционное центристское движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем, практически выиграло выборы в парламент Чехии, набрав на выборах в нижнюю палату парламента Чехии 35,77% после подсчета на 92,4% участков. Тем самым движение претендует на 85 из 200 мест в парламенте. Второе место занимает правящая праволиберальная коалиция SPOLU ("Вместе") во главе с премьером Петром Фиалой, у нее 22,32%, это дает ей возможность занять 50 парламентских кресел. Явка на выборы составила 68,61%", - говорится в сообщении.
Последующие места занимают правоцентристское движение STAN ("Старосты и независимые") – 10,89% и 20 мандатов, Чешская пиратская партия – 8,33% и 16 мандатов, популистское движение SPD ("Свобода и прямая демократия") – 8,04% и 16 мандатов и недавно созданное движение "Автомобилисты" - 6,86% и 13 мандатов. Остальные партии и движения набирают менее 5%, что является проходным порогом на пути в парламент.
