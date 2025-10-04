Чешское телевидение сообщило, что ANO "практически выиграло" выборы

ПРАГА, 4 окт – РИА Новости. Оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан") практически выиграло выборы в парламент Чехии, набрав 35,77% голосов после подсчета на 92,4% участков, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на статуправление.

Последующие места занимают правоцентристское движение STAN ("Старосты и независимые") – 10,89% и 20 мандатов, Чешская пиратская партия – 8,33% и 16 мандатов, популистское движение SPD ("Свобода и прямая демократия") – 8,04% и 16 мандатов и недавно созданное движение "Автомобилисты" - 6,86% и 13 мандатов. Остальные партии и движения набирают менее 5%, что является проходным порогом на пути в парламент.