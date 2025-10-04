https://ria.ru/20251004/chekhiya-2046384966.html
Оппозиция лидирует на выборах в Чехии после подсчета на четверти участков
Оппозиция лидирует на выборах в Чехии после подсчета на четверти участков
Оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан") лидирует на выборах в парламент Чехии с 39,17% голосов после подсчета на 25% участков, сообщило Чешское РИА Новости, 04.10.2025
Оппозиция лидирует на выборах в Чехии после подсчета на четверти участков
ПРАГА, 4 окт - РИА Новости. Оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан") лидирует на выборах в парламент Чехии с 39,17% голосов после подсчета на 25% участков, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на статуправление.
"Оппозиционное центристское движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем
, лидирует на выборах в нижнюю палату парламента Чехии, набрав 39,17% после подсчета на 25% участков. Второе место занимает правящая праволиберальная коалиция SPOLU ("Вместе") во главе с премьером Петром Фиалой: у нее 19,39%. Явка на выборы составила 69,18%", - говорится в сообщении телевидения.
Последующие места занимают правоцентристское движение STAN ("Старосты и независимые") - 10,67%, популистское движение SPD ("Свобода и прямая демократия") - 8,39%, недавно созданное движение "Автомобилисты" - 7,51% и "Чешская пиратская партия" - 7,05%. Остальные партии и движения пока набирают менее 5% - проходного порога на пути в парламент.