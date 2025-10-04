Оппозиция лидирует на выборах в Чехии после подсчета на четверти участков

ПРАГА, 4 окт - РИА Новости. Оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан") лидирует на выборах в парламент Чехии с 39,17% голосов после подсчета на 25% участков, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на статуправление.

Последующие места занимают правоцентристское движение STAN ("Старосты и независимые") - 10,67%, популистское движение SPD ("Свобода и прямая демократия") - 8,39%, недавно созданное движение "Автомобилисты" - 7,51% и "Чешская пиратская партия" - 7,05%. Остальные партии и движения пока набирают менее 5% - проходного порога на пути в парламент.