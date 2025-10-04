https://ria.ru/20251004/chekhiya-2046379178.html
На выборах в Чехии подсчитали результаты на десяти процентах участков
Оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан") лидирует на выборах в парламент Чехии с 39,55% голосов после подсчета на 10% участков, сообщило Чешское РИА Новости, 04.10.2025
Движение ANO с 39,55% лидирует на выборах в Чехии после подсчета на 10% участков