На выборах в Чехии подсчитали результаты на десяти процентах участков
16:17 04.10.2025 (обновлено: 16:19 04.10.2025)
На выборах в Чехии подсчитали результаты на десяти процентах участков
в мире
чехия
андрей бабиш
чехия
2025
в мире, чехия, андрей бабиш
В мире, Чехия, Андрей Бабиш
© AP Photo / Darko BandicЛюди на избирательном участке в Брно, Чехия
Люди на избирательном участке в Брно, Чехия - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Darko Bandic
Люди на избирательном участке в Брно, Чехия
ПРАГА, 4 окт – РИА Новости. Оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан") лидирует на выборах в парламент Чехии с 39,55% голосов после подсчета на 10% участков, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на статуправление.
"Оппозиционное центристское движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем, лидирует на выборах в нижнюю палату парламента Чехии, набрав 39,55% после подсчета на 10% участков. Второе место занимает правящая праволиберальная коалиция SPOLU ("Вместе") во главе с премьером Петром Фиалой, у нее 19,24%. Явка на выборы составила 71,08%", - говорится в сообщении.
Человек опускает бюллетень в избирательную урну в Чехии - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Явка на выборах в парламент Чехии составила около 55%, сообщили СМИ
Вчера, 15:04
 
В мире Чехия Андрей Бабиш
 
 
