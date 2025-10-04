Премьер Чехии признал победу Бабиша на выборах

ПРАГА, 4 окт — РИА Новости. Действующий премьер Чехии Петр Фиала признал победу лидера оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша на выборах в парламент, выступление политика транслировало Чешское ТВ.

« "Я хотел бы поблагодарить всех граждан Чехии за то, что они пришли к избирательным урнам. Поздравляю победителя выборов, которым является Андрей Бабиш, а также все политические партии, вошедшие в новый состав парламента", — сказал Фиала.

По данным управления статистики, движение "Акция недовольных граждан", возглавляемое экс-премьером Бабишем, набирает 34,71% после подсчета голосов на 99,48% избирательных участков.

Второе место занимает правящая праволиберальная коалиция SPOLU ("Вместе") во главе с премьером Петром Фиалой, у нее 23,24%.

Общее количество кандидатов — около 4,5 тысячи человек. Лишь 200 из них получат места в парламенте.

© Getty Images / Anadolu/Lukas Kabon Выборы в нижнюю палату парламента в Чехии © Getty Images / Anadolu/Lukas Kabon Выборы в нижнюю палату парламента в Чехии

Двухдневное голосование завершилось в субботу. Явка составила 68,61%, серьезных нарушений не зафиксировано. Фаворитом считают движение ANO . Как отмечал Фиала, выборы определят, пойдет ли Чехия далее на Запад или повернет на Восток.

Предварительные результаты голосования должны стать известны примерно в 21:00 мск субботы, а официальные — в воскресенье.

Отношение Бабиша к России

Несмотря на то что противники обвиняли политика в пророссийской позиции из-за отношения к военной помощи Украине, сам он это отвергал. На недавнем предвыборном митинге он заявил, что ANO не развернет Чехию на Восток. Он напомнил, что именно при его правительстве страна стала "вторым по значимости после США врагом России".

Бабиш был премьер-министром Чехии с 2017-го по 2021-й.

В 2021 году разгорелся серьезный кризис в отношениях стран. Тогда Прага голословно обвинила Москву в причастности к взрывам на военных складах в Врбетице в 2014-м и выслала часть сотрудников посольства. Россия ответила зеркально и назвала обвинения абсурдными.

По мнению ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Михаила Ведерникова, из риторики нового чешского руководства могут исчезнуть откровенно русофобские высказывания, но не стоит ожидать, что Прага попытается наладить отношения с Россией.

Позиция по Украине и связи с Западом

По данным СМИ, Бабиш выступал против сбора крупнокалиберных артиллерийских снарядов для ВСУ.

Чехия в 2024-м инициировала инициативу при финансовом участии западных стран. За тот год Украине передали более полутора миллионов боеприпасов. В начале мая президент Петр Павел сообщил, что в 2025-м предполагается поставить Киеву около 1,8 миллиона. По данным New York Times, это важнейший канал снабжения ВСУ.

Оппозиционное движение "Акция недовольных граждан" критикует эту программу не только за дороговизну, но и за непрозрачность — из-за упора на теневые сделки.

Бабиш подчеркивал, что вместо проблем Украины чешскому правительству следует больше заниматься внутренней политикой. Он критиковал идею главы Минобороны Яны Черноховой создать в стране военную базу США.

Также политик отверг согласованное увеличение оборонных расходов НАТО и уже поставил под сомнение обязательство альянса о взаимной помощи.