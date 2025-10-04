Рейтинг@Mail.ru
Оппозиционное движение ANO лидирует на выборах в парламент Чехии
15:41 04.10.2025 (обновлено: 15:58 04.10.2025)
Оппозиционное движение ANO лидирует на выборах в парламент Чехии
Оппозиционное движение ANO лидирует на выборах в парламент Чехии
2025
Оппозиционное движение ANO лидирует на выборах в парламент Чехии

ПРАГА, 4 окт - РИА Новости. Оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан") лидирует на выборах в парламент Чехии с 39,71% голосов после подсчета на 0,05% участков, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на статуправление.
"Оппозиционное центристское движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем, лидирует на выборах в нижнюю палату парламента Чехии, набрав 39,71% после подсчета на 0,05% участков", - говорится в сообщении телевидения.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
