"Еще одно поражение". Украина потеряла стратегического поставщика оружия

Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне

Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне

© AP Photo / Jacquelyn Martin Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Михаил Катков. По итогам парламентских выборов в Чехии может появиться правительство, которое перестанет оказывать киевскому режиму всеобъемлющую и безусловную военно-экономическую помощь. Президент Петр Павел считает победителей "экстремистами", но не в силах им помешать. Что происходит в Праге — в материале РИА Новости.

В полку прибыло

Оппозиционное движение "Акция недовольных граждан" Андрея Бабиша (ANO) победило, набрав 34,7%. У проевропейской правящей коалиции "Вместе" (SPOLU) премьер-министра Петра Фиалы — только 23,2%. Фиала категорически отверг сотрудничество с ANO. А Бабиша, по его словам, от мысли о совместном правлении со SPOLU "может вырвать".

© AP Photo / Petr David Josek Андрей Бабиш © AP Photo / Petr David Josek Андрей Бабиш

Хотя у ANO не получится самостоятельно сформировать правительство, есть хорошие шансы на союз с националистической "Свободой и прямой демократией" (у SPD — 7,8%), проевропейской Пиратской партией (8,8%) и евроскептиками из партии "Автомобилисты для себя" (6,7%).

В связи с этим еще до выборов западные СМИ предсказали присоединение Чехии к Венгрии и Словакии, критикующим безоглядную поддержку Украины и внутреннюю политику Евросоюза. Фиалу это очень беспокоит. "Мы видим, как формируется коалиция, готовящая правительство национальной измены, для которой Брюссель хуже Москвы, не способная заботиться о безопасности Чехии", — заявил премьер-министр перед выборами.

Бабиш тоже возглавлял правительство — с 2017-го по 2021-й. На предыдущих парламентских выборах его партия победила (27,12 процента), но не смогла создать правительство, поэтому ушла в оппозицию. Также Бабиш — один из богатейших людей страны. Благодаря аграрному бизнесу он сколотил состояние в 4,3 миллиарда долларов. В его программе — положить конец поставкам артиллерийских снарядов Киеву, борьба с зеленой повесткой Евросоюза и мигрантами.

© AP Photo / Petr David Josek Люди на Карловом мосту в Праге, Чешская Республика © AP Photo / Petr David Josek Люди на Карловом мосту в Праге, Чешская Республика

Лидер SPD — Томио Окамура. Родился в Токио в семье чешки и японца. СМИ утверждают, что его партия считает украинских беженцев ответственными за все нынешние проблемы. В августе прокуратура Чехии предъявила Окамуре и SPD подозрение в разжигании ненависти. Однако он настаивает, что не может быть расистом даже по происхождению, и считает это дело политическим заказом.

Глава "Автомобилистов" Петр Мацинка прославился обещанием "пролить зеленую кровь". "Интересным проектом для нас, безусловно, стала бы деидеологизация Министерства окружающей среды. Если бы победила наша партия, некоторое время, вероятно, лилась бы зеленая кровь, но закончилась бы эпоха всевозможных блокад и препятствий, и не только при строительстве дорог и автомагистралей", — говорил он.

Палки в колеса

Президент Петр Павел 29 сентября принял у себя Бабиша по поводу возобновления его уголовного дела. Обвиняют в нелегальном получении субсидий ЕС на сумму два миллиона евро для принадлежащей ему компании Agrofert. Бабиш уверяет, что вернул деньги, так и не воспользовавшись ими.

© AP Photo / Petr David Josek Кандидат в президенты Чехии Петр Павел после объявления предварительных результатов I тура президентских выборов © AP Photo / Petr David Josek Кандидат в президенты Чехии Петр Павел после объявления предварительных результатов I тура президентских выборов

Тем не менее Павел дать понять: премьер-министром он его не утвердит. И отказался поддерживать правительство "экстремистов". На следующий день призвал чехов голосовать так, чтобы не отдать страну "на милость России".

Примечательно, что предыдущий президент — Милош Земан, симпатизировавший Москве, — в 2021-м тоже не утвердил правительство Фиала. Тогда его многие обвиняли в нарушении конституции. Павелу те же люди таких претензий не выдвигают. Напротив, просят защитить основной закон от тех, кто пытается воспользоваться им для критики НАТО и ЕС.

Будущее Праги

Доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев считает Бабиша слишком неоднозначной фигурой, поэтому правительство, скорее всего, возглавит его заместитель в ANO Карел Гавличек. Впрочем, они единомышленники.

"ANO точно станет ведущей силой в новом кабинете министров, но SPD туда не пустят, так как они "русофилы и противники Евросоюза". Павел скорее согласится на новые парламентские выборы, чем на такое правительство", — объясняет эксперт РИА Новости.

Вероятно, Чехия перестанет быть такой же антироссийской, как Польша, но в союзника Москвы не превратится. В частности, можно ожидать лишь частичного сокращения военной помощи Киеву. В то же время Прага продолжит воздействовать на Белоруссию и Сербию посредством "мягкой силы".

"В целом чехи устали от украинских беженцев, поэтому не хотят поддерживать курс нынешнего правительства. Фиала вообще был одним из самым непопулярных глав государств в мире, и это его закономерный конец как политика. Что касается России, то чехи осуждают Москву за "агрессию", а Киев — за то, что там с собой сотворили", — подчеркнул Трухачев.

Фотография, опубликованная в соцсетях президента Чехии Петра Павела Фотография, опубликованная в соцсетях президента Чехии Петра Павела

По мнению доцента кафедры Европейского права МГИМО Николая Топорнина, кабмин во главе с ANO будет похожим на правительство Роберто Фицо в Словакии.

"Вряд ли Чехия саботирует процесс принятия новых антироссийских санкций, но и инициативу не проявит. Для Киева это большая проблема — лишились важного союзника. Если раньше Прага по умолчанию поддерживала все, что касалось помощи Украине, то теперь об этом можно забыть", — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.