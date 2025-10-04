Из Чечни в зону СВО направлены почти 23 тысячи добровольцев, заявил Кадыров

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что почти 23 тысячи добровольцев направлены из республики в зону проведения СВО.

Кадыров отметил, что более 10 тысяч бойцов из Чеченской республики удостоены высоких государственных наград. Кроме того, региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова оказывает поддержку как бойцам, так и жителям освобожденных территорий. На сегодняшний день, по словам главы Чечни, расходы фонда на нужды СВО составляют 42 миллиарда 341 миллион рублей.