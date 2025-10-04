Рейтинг@Mail.ru
Из Чечни в зону СВО направлены почти 23 тысячи добровольцев, заявил Кадыров
04.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
00:34 04.10.2025
Из Чечни в зону СВО направлены почти 23 тысячи добровольцев, заявил Кадыров
Из Чечни в зону СВО направлены почти 23 тысячи добровольцев, заявил Кадыров - РИА Новости, 04.10.2025
Из Чечни в зону СВО направлены почти 23 тысячи добровольцев, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что почти 23 тысячи добровольцев направлены из республики в зону проведения СВО. РИА Новости, 04.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
рамзан кадыров
ахмат кадыров (политик)
магомед даудов
владимир путин
безопасность
© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что почти 23 тысячи добровольцев направлены из республики в зону проведения СВО.
Кадыров провел расширенное совещание с руководящим составом силовых ведомств и правоохранительных органов Чеченской республики.
"По первой повестке выступил дорогой брат, руководитель регионального штаба СВО, председатель правительства ЧР Магомед Даудов. Он отметил, что из Чеченской республики в зону проведения СВО направлено 64 137 бойцов, в том числе 22 986 добровольцев", - написал глава региона в Telegram-канале.
Кадыров отметил, что более 10 тысяч бойцов из Чеченской республики удостоены высоких государственных наград. Кроме того, региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова оказывает поддержку как бойцам, так и жителям освобожденных территорий. На сегодняшний день, по словам главы Чечни, расходы фонда на нужды СВО составляют 42 миллиарда 341 миллион рублей.
"Мы вносим весомый вклад в приближение победы. Президент России Владимир Путин высоко оценивает наши усилия, и мы обязаны продолжать работать с еще большей отдачей. Для нас это священный долг. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся скорейшей победы и докажем, что сила и правда за нами!" - заключил Кадыров.
