В Красноярске похоронили писателя Бушкова

КРАСНОЯРСК, 4 окт – РИА Новости. Автора романа "Охота на пиранью" Александра Бушкова похоронили в субботу на Аллее Славы на кладбище Бадалык в Красноярске, сообщила РИА Новости председатель красноярского отделения Союза российских писателей Екатерина Малиновская.
"Александра Александровича Бушкова похоронили на Алее Славы на кладбище Бадалык. На прощании присутствовал министр культуры Красноярского края Аркадий Владимирович Зинов, представители общественности, писатели и близкие", - сказала РИА Новости Малиновская.
Красноярский писатель, автор романа "Охота на пиранью" Бушков умер 29 сентября.
Александр Бушков родился 5 апреля в 1956 году в красноярском городе Минусинск. В 1985 году Бушков перебрался в Красноярск, где посвятил себя литературному творчеству. Первые шаги в литературе сделал в конце 1970-х годов. Работал в театре, пробовал себя в журналистике. Впервые опубликовал произведение в 1981 году, рассказ "Варяги без приглашения". Настоящий прорыв произошел в середине 1990-х с выходом фэнтези-дилогии "Рыцарь из ниоткуда" и "Летающие острова". Самым популярным произведением стал роман "Охота на пиранью".
По информации из открытых источников, территория кладбища Бадалык входит в границы объектов культурного наследия регионального значения Красноярского края. На кладбище расположена Аллея Славы - участок почётных захоронений. Здесь похоронены выдающиеся личности, такие как артистка-вокалистка, народная артистка России Тамара Агапова, олимпийская чемпионка 1980 года по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта СССР Елена Наймушина, советский писатель Иван Пантелеев, оперный певец, заслуженный артист России Григорий Концур и другие известные личности в России.