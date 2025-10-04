В Красноярске похоронили писателя Бушкова

КРАСНОЯРСК, 4 окт – РИА Новости. Автора романа "Охота на пиранью" Александра Бушкова похоронили в субботу на Аллее Славы на кладбище Бадалык в Красноярске, сообщила РИА Новости председатель красноярского отделения Союза российских писателей Екатерина Малиновская.