Хубиг выступила против расширения полномочий бундесвера по борьбе с БПЛА

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Министр юстиции Германии Штефани Хубиг выступила против расширения полномочий бундесвера по борьбе с беспилотниками.
Глава немецкого МВД Александр Добриндт ранее объявил о планах предоставить бундесверу юридическую возможность отслеживать, перехватывать и сбивать беспилотники в координации с полицией, которая на данный момент отвечает за борьбу с дронами.
"Защита от дронов – это ключевая задача политики безопасности… При атаках дронов внутри страны обращаются к полиции… Задействование бундесвера внутри страны неслучайно допустимо в очень узких пределах – и так должно оставаться", - сказала глава минюста в интервью изданию Welt.
Ранее Добриндт заявил, что кабмин ФРГ намерен пересмотреть закон о полиции и создать правовую основу для борьбы с беспилотниками. По его словам, закон о воздушной безопасности также будет изменен по согласованию с министром обороны ФРГ, поскольку и у бундесвера должна быть возможность участвовать в борьбе с БПЛА в рамках служебной помощи. Министр объявил и о планах создания "центра защиты от беспилотников" в Германии.
В ночь на 2 и 4 октября аэропорт немецкого Мюнхена ограничивал полеты из-за обнаружения БПЛА неизвестного происхождения. По утверждению газеты Bild, во втором случае речь якобы шла о военных разведывательных дронах. Ранее сообщалось об обнаружении нескольких неопознанных беспилотников в небе над федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии в ночь на 26 сентября. В этой связи глава МВД Германии Александр Добриндт заявил, что речь якобы шла о "роях дронов", из-за чего, по его словам, в стране возник высокий уровень угрозы.
Газета Bild сообщила 8 августа, что федеральное управление уголовной полиции выявило 270 инцидентов с дронами на военных базах и объектах критической инфраструктуры за первые три месяца 2025 года. Согласно докладу, военные объекты были первостепенной целью: сообщалось о 117 инцидентах. Над объектами энергетической инфраструктуры полиция ФРГ зафиксировала 88 инцидентов, в основном речь шла о пролетах беспилотников над терминалами сжиженного природного газа.
