"Полное безумие": в ЕС запаниковали из-за шага Британии против России
16:51 04.10.2025 (обновлено: 18:19 04.10.2025)
"Полное безумие": в ЕС запаниковали из-за шага Британии против России
"Полное безумие": в ЕС запаниковали из-за шага Британии против России - РИА Новости, 04.10.2025
"Полное безумие": в ЕС запаниковали из-за шага Британии против России
Журналист Томас Фази назвал настоящим безрассудством помощь Украине с нанесением ударов по территории России со стороны Великобритании. Своим мнением он... РИА Новости, 04.10.2025
в мире
россия
украина
кир стармер
владимир путин
нато
евросоюз
россия
украина
в мире, россия, украина, кир стармер, владимир путин, нато, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Кир Стармер, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз
"Полное безумие": в ЕС запаниковали из-за шага Британии против России

Журналист Фази назвал британскую помощь Украине с ударами вглубь РФ безумством

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Журналист Томас Фази назвал настоящим безрассудством помощь Украине с нанесением ударов по территории России со стороны Великобритании. Своим мнением он поделился в соцсети Х.
Так журналист отреагировал на статью Financial Times о том, что пока США подталкивают союзников по НАТО расширить обмен разведданными с Киевом, Лондон уже помогает ему бить вглубь территории России.
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Британии сделали заявление о Путине после выступления на Валдае
Вчера, 10:04
"Это полное безумие. Представьте себе заголовок: "Россия уже помогает Беларуси, нанося глубокие удары по Великобритании". Всего лишь формальность отделяет Британию от прямого запуска ракет по России и от полномасштабной войны", — написал он.
Британский премьер-министр Кир Стармер в январе посещал Украину с визитом, в рамках которого был подписан договор о "столетнем партнерстве" между двумя странами. Позднее документ был опубликован, в нем фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и о сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов. В посольстве России в Лондоне заявили, что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза.
В ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин отметил, что агрессия со стороны Запада — не новый вызов для Москвы. Он уточнил, что с Россией в рамках конфликта на Украине воюют многие страны НАТО. Российская армия быстро адаптировалась к таким условиям и на сегодняшний день является самой боеспособной в мире, подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
На Западе сообщили Зеленскому плохие новости после выступления Путина
Вчера, 09:09
 
В миреРоссияУкраинаКир СтармерВладимир ПутинНАТОЕвросоюз
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
