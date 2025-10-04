МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Журналист Томас Фази назвал настоящим безрассудством помощь Украине с нанесением ударов по территории России со стороны Великобритании. Своим мнением он поделился в соцсети Х.
"Это полное безумие. Представьте себе заголовок: "Россия уже помогает Беларуси, нанося глубокие удары по Великобритании". Всего лишь формальность отделяет Британию от прямого запуска ракет по России и от полномасштабной войны", — написал он.
Британский премьер-министр Кир Стармер в январе посещал Украину с визитом, в рамках которого был подписан договор о "столетнем партнерстве" между двумя странами. Позднее документ был опубликован, в нем фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и о сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов. В посольстве России в Лондоне заявили, что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза.
В ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин отметил, что агрессия со стороны Запада — не новый вызов для Москвы. Он уточнил, что с Россией в рамках конфликта на Украине воюют многие страны НАТО. Российская армия быстро адаптировалась к таким условиям и на сегодняшний день является самой боеспособной в мире, подчеркнул он.