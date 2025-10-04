В Бразилии прокомментировали пошлины США на кофе и говядину

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Пошлины США на кофе и говядину из Бразилии создали нерациональную ситуацию, при которой другие страны Латинской Америки поставляют больше такой продукции в Штаты, но для себя вынуждены закупать ее на бразильском рынке, рассказал РИА Новости глава московского офиса Бразильского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (ApexBrasil) Алмир Рибейру Америку.

"США, крупный потребитель кофе, накладывает пошлину в 50% на крупнейшего поставщика кофе в мире (Бразилию – ред.). На рынке создается неопределенность и появляются возможности для других поставщиков. Однако у них такого объема продукции нет, и им приходится закупать из Бразилии, чтобы свои же рынки наполнить. Это нерациональная ситуация, потому что в конечном итоге за это расплачивается потребитель в США", - указал чиновник.