https://ria.ru/20251004/bolgarija-2046425489.html
Россиянка погибла при наводнении в Болгарии, сообщили СМИ
Россиянка погибла при наводнении в Болгарии, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2025
Россиянка погибла при наводнении в Болгарии, сообщили СМИ
При наводнении в курортном комплексе Елените в Болгарии погибла гражданка России, сообщило агентство Novinite. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T22:25:00+03:00
2025-10-04T22:25:00+03:00
2025-10-04T22:45:00+03:00
в мире
болгария
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152261/51/1522615155_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_57bca8af89bc2dbbb4d7eb7aa8bbfa3b.jpg
https://ria.ru/20251001/odessa-2045741055.html
болгария
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152261/51/1522615155_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_035f1398657526321a8971864a4b92a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, россия
Россиянка погибла при наводнении в Болгарии, сообщили СМИ
Novinite: россиянка погибла при наводнении на курорте Елените в Болгарии