Россиянка погибла при наводнении в Болгарии, сообщили СМИ
22:25 04.10.2025 (обновлено: 22:45 04.10.2025)
Россиянка погибла при наводнении в Болгарии, сообщили СМИ
Россиянка погибла при наводнении в Болгарии, сообщили СМИ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. При наводнении в курортном комплексе Елените в Болгарии погибла гражданка России, сообщило агентство Novinite.
"Тело 58-летней россиянки обнаружили на курорте Елените, это четвертая подтвержденная жертва недавнего наводнения", — указно в материале.

Агентство БТА ранее передавало, что число жертв наводнения достигло четырех.
Полиция начала досудебное расследование обстоятельств смерти женщины.
Последствия подтопления в Одессе на юге Украины - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Одессе число погибших при подтоплении увеличилось до десяти
