Рейтинг@Mail.ru
В России в 2025 году обнаружили более 1,3 тысячи пусков ракет - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:13 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/bezopasnost-2046296474.html
В России в 2025 году обнаружили более 1,3 тысячи пусков ракет
В России в 2025 году обнаружили более 1,3 тысячи пусков ракет - РИА Новости, 04.10.2025
В России в 2025 году обнаружили более 1,3 тысячи пусков ракет
Российские средства предупреждения о ракетном нападении обнаружили в 2025 году более 1,3 тысячи пусков баллистических и космических ракет, сообщили в Минобороны РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T00:13:00+03:00
2025-10-04T00:13:00+03:00
безопасность
россия
плесецк
байконур (город)
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101732/46/1017324612_0:0:2876:1619_1920x0_80_0_0_580c9ca4cc3c5376b546c50efbfb40bf.jpg
https://ria.ru/20251004/kosmos-2046295884.html
https://ria.ru/20251004/bezopasnost-2046296190.html
россия
плесецк
байконур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101732/46/1017324612_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_b6557e72614b941888b8bfef6341fba9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, плесецк, байконур (город), воздушно-космические силы россии
Безопасность, Россия, Плесецк, Байконур (город), Воздушно-космические силы России
В России в 2025 году обнаружили более 1,3 тысячи пусков ракет

Космические войска в 2025 году засекли больше 1,3 пусков баллистических ракет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРабота командного пункта Системы предупреждения о ракетном нападении Космических войск России
Работа командного пункта Системы предупреждения о ракетном нападении Космических войск России - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Работа командного пункта Системы предупреждения о ракетном нападении Космических войск России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские средства предупреждения о ракетном нападении обнаружили в 2025 году более 1,3 тысячи пусков баллистических и космических ракет, сообщили в Минобороны РФ.
День Космических войск отмечается в России ежегодно 4 октября.
Спутники на Земной орбите - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Минобороны рассказали о наблюдениях за иностранными спутниками
00:09
"В течение текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами системы контроля космического пространства было обнаружено более 1300 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет, ракет космического назначения", - говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты Главного испытательного космического центра имени Титова обеспечили проведение 15 запусков космических аппаратов с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур, в ходе которых были выведены на орбиту более 40 космических аппаратов.
Боевые расчеты космодрома Плесецк провели семь пусков ракет с 16 космическими аппаратами военного назначения.
В этот же период дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС провели свыше 370 тысяч сеансов управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.
Командный пункт системы предупреждения о ракетном нападении РЛС класса Воронеж-ДМ - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В России создают новые радиолокационные станции
00:11
 
БезопасностьРоссияПлесецкБайконур (город)Воздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала