В России в 2025 году обнаружили более 1,3 тысячи пусков ракет
04.10.2025
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские средства предупреждения о ракетном нападении обнаружили в 2025 году более 1,3 тысячи пусков баллистических и космических ракет, сообщили в Минобороны РФ.
День Космических войск отмечается в России ежегодно 4 октября.
"В течение текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами системы контроля космического пространства было обнаружено более 1300 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет, ракет космического назначения", - говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты Главного испытательного космического центра имени Титова обеспечили проведение 15 запусков космических аппаратов с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур, в ходе которых были выведены на орбиту более 40 космических аппаратов.
Боевые расчеты космодрома Плесецк провели семь пусков ракет с 16 космическими аппаратами военного назначения.
В этот же период дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС провели свыше 370 тысяч сеансов управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.