В России создают новые радиолокационные станции
В России создают новые радиолокационные станции - РИА Новости, 04.10.2025
В России создают новые радиолокационные станции
Российские специалисты продолжают работу по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.10.2025
безопасность
россия
В России создают новые радиолокационные станции
В России создают новые РЛС системы предупреждения о ракетном нападении
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские специалисты продолжают работу по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении, сообщили в Минобороны РФ.
День Космических войск отмечается в России ежегодно 4 октября.
"Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в войсках активно проводится работа по вводу в эксплуатацию новейших образцов вооружения, военной и специальной техники. Боевое дежурство несут радиолокационные станции нового поколения типа "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении.
"Для переоснащения соединений и воинских частей Космических войск перспективными образцами вооружения в настоящее время ведутся более 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию в ближайшие годы систем и комплексов нового поколения", - добавили в МО РФ.