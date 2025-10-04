Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь сбила 117 БПЛА ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:30 04.10.2025 (обновлено: 08:40 04.10.2025)
ПВО за ночь сбила 117 БПЛА ВСУ
ПВО за ночь сбила 117 БПЛА ВСУ
ПВО за ночь сбила 117 БПЛА ВСУ
Вооруженные силы ночью сбили более ста дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
волгоградская область
курская область
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
волгоградская область
курская область
Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2"
Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2". Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили более ста дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.

Военные ликвидировали:
  • 27 БПЛА — над Брянской областью;
  • 16 — над Волгоградской;
  • по 15 — над Курской областью и Крымом;
  • 11— над Ростовской областью;
  • десять — над Воронежской;
  • восемь — над Белгородской;
  • шесть — над Ленинградской;
  • четыре — над Калужской;
  • по два — над Новгородской областью и Черным морем;
  • один — над Смоленской областью.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
