ПВО за ночь сбила 117 БПЛА ВСУ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили более ста дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Военные ликвидировали:
- 27 БПЛА — над Брянской областью;
- 16 — над Волгоградской;
- по 15 — над Курской областью и Крымом;
- 11— над Ростовской областью;
- десять — над Воронежской;
- восемь — над Белгородской;
- шесть — над Ленинградской;
- четыре — над Калужской;
- по два — над Новгородской областью и Черным морем;
- один — над Смоленской областью.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18