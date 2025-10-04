В Белгородской области доработают систему реагирования на последствия атак

БЕЛГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о необходимости доработок в системе реагирования на последствия атак ВСУ, подчеркнув важность разработки новых планов для аварийных бригад и организации пунктов обогрева.