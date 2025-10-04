Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области доработают систему реагирования на последствия атак - РИА Новости, 04.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
19:32 04.10.2025
В Белгородской области доработают систему реагирования на последствия атак
В Белгородской области доработают систему реагирования на последствия атак - РИА Новости, 04.10.2025
В Белгородской области доработают систему реагирования на последствия атак
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о необходимости доработок в системе реагирования на последствия атак ВСУ, подчеркнув важность... РИА Новости, 04.10.2025
В Белгородской области доработают систему реагирования на последствия атак

Гладков заявил о необходимости доработок в системе реагирования на атаки ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о необходимости доработок в системе реагирования на последствия атак ВСУ, подчеркнув важность разработки новых планов для аварийных бригад и организации пунктов обогрева.
"После анализа последствий атаки ВСУ на Белгород видим, что требуются определенные доработки. Будем выстраивать план дополнительных мероприятий по работе аварийных бригад, которые устанавливают генераторы, действиям управ, разворачиванию пунктов обогрева и тренировок", - написал Гладков в своем Telegram-канале по итогам совещания по усилению защиты населения.
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Белгороде приостановили работу торговых центров из-за атак БПЛА
Вчера, 14:00
Глава региона также отметил, что обеспечить генераторами каждую квартиру в такой крупной агломерации, как Белгород и Белгородский район, невозможно, поэтому собственникам частных домов рекомендуется самостоятельно приобретать генераторы. Особая сложность, по словам Гладкова, возникает в многоквартирных домах, поэтому требуется выстроить взаимодействие между энергетиками, МЧС, местными администрациями и другими службами для оперативного улучшения существующей схемы.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с российским регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.10.2025
Вчера, 16:15
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
