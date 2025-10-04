https://ria.ru/20251004/belgorod-2046377363.html
В Белгороде из-за падения обломков БПЛА загорелась легковушка
В Белгороде из-за падения обломков БПЛА загорелась легковушка - РИА Новости, 04.10.2025
В Белгороде из-за падения обломков БПЛА загорелась легковушка
Легковушка загорелась из-за падения обломков сбитого БПЛА в Белгороде, возгорание ликвидировано, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T16:06:00+03:00
2025-10-04T16:06:00+03:00
2025-10-04T16:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932557560_355:90:3439:1825_1920x0_80_0_0_6c2840459ae76e8cfeee9c3c95dadf38.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932557560_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_d9483a4f65067daa098587fd32cec302.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгороде из-за падения обломков БПЛА загорелась легковушка
В Белгороде обломки сбитого БПЛА повредили крыши домов и два автомобиля