В Белгороде из-за падения обломков БПЛА загорелась легковушка
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 04.10.2025
В Белгороде из-за падения обломков БПЛА загорелась легковушка
В Белгороде из-за падения обломков БПЛА загорелась легковушка
Легковушка загорелась из-за падения обломков сбитого БПЛА в Белгороде, возгорание ликвидировано, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.10.2025
В Белгороде из-за падения обломков БПЛА загорелась легковушка

В Белгороде обломки сбитого БПЛА повредили крыши домов и два автомобиля

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Пожарный автомобиль в Белгороде
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Пожарный автомобиль в Белгороде. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Легковушка загорелась из-за падения обломков сбитого БПЛА в Белгороде, возгорание ликвидировано, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Отражение атак беспилотников ВСУ продолжается. По предварительной информации, никто не пострадал. В Белгороде в результате падения обломков сбитого БПЛА загорелся легковой автомобиль - возгорание ликвидировано. Ещё один автомобиль посечен осколками. В селе Стрелецкое Белгородского района осколками посечены кровли двух частных домов", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам губернатора, после падения фрагментов сбитых БПЛА в Белгороде и районе загорелась сухая трава - силами МЧС и добровольной пожарной дружины очаги возгорания ликвидированы.
Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
