Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде приостановили работу торговых центров из-за атак БПЛА - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:00 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/belgorod-2046357532.html
В Белгороде приостановили работу торговых центров из-за атак БПЛА
В Белгороде приостановили работу торговых центров из-за атак БПЛА - РИА Новости, 04.10.2025
В Белгороде приостановили работу торговых центров из-за атак БПЛА
Работа торговых центров и нескольких рынков в Белгороде приостановлена до конца дня в связи с атаками БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T14:00:00+03:00
2025-10-04T14:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571514280_0:308:3008:2000_1920x0_80_0_0_dc254a21091e374ff2ec9fcc61b296f1.jpg
https://ria.ru/20251004/belgorod-2046355290.html
белгород
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571514280_341:0:3008:2000_1920x0_80_0_0_d91301c48de9889e867bfbbd2b504a77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгороде приостановили работу торговых центров из-за атак БПЛА

Гладков: в Белгороде временно приостановили работу ТЦ и рынков из-за атак БПЛА

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Владимир Корнев
Перейти в медиабанк
Вид на город Белгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Работа торговых центров и нескольких рынков в Белгороде приостановлена до конца дня в связи с атаками БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Уважаемые жители Белгорода! В связи с атаками БПЛА до конца дня временно приостанавливаем работу торговых центров "Сити Молл", "МегаГринн", "РИО", а также открытой части "Центрального рынка" и возле магазина "1000 Мелочей", - написал Гладков в Telegram-канале.
Опасность атаки БПЛА на территории Белгородской области была объявлена в 7.44 (мск). Губернатор сообщил о массированной атаке украинских беспилотников на Белгород и Белгородский район.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на Белгород - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Белгородский район подвергся массированной атаке ВСУ
Вчера, 13:35
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала