В Белгороде приостановили работу торговых центров из-за атак БПЛА
В Белгороде приостановили работу торговых центров из-за атак БПЛА
Работа торговых центров и нескольких рынков в Белгороде приостановлена до конца дня в связи с атаками БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав РИА Новости, 04.10.2025
