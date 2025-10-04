https://ria.ru/20251004/belgorod-2046355290.html
Белгородский район подвергся массированной атаке ВСУ
Белгородский район подвергся массированной атаке ВСУ - РИА Новости, 04.10.2025
Белгородский район подвергся массированной атаке ВСУ
Белгородский район подвергся удару украинских дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.10.2025
