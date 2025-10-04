Рейтинг@Mail.ru
Белгородский район подвергся массированной атаке ВСУ - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 04.10.2025 (обновлено: 15:19 04.10.2025)
https://ria.ru/20251004/belgorod-2046355290.html
Белгородский район подвергся массированной атаке ВСУ
Белгородский район подвергся массированной атаке ВСУ - РИА Новости, 04.10.2025
Белгородский район подвергся массированной атаке ВСУ
Белгородский район подвергся удару украинских дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T13:35:00+03:00
2025-10-04T15:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородский район
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
белгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046353888_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_caa320d6113e4a9659c2f6ee27ee161d.jpg
белгородский район
белгородская область
белгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046353888_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fedbeabd8602572186737d49220ed4c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородский район, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, белгород, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Белгород, Россия

Белгородский район подвергся массированной атаке ВСУ

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки БПЛА ВСУ на Белгород
Последствия атаки БПЛА ВСУ на Белгород - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на Белгород
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 4 окт — РИА Новости. Белгородский район подвергся удару украинских дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Массированная атака БПЛА на Белгород и Белгородский район. Сбиты беспилотники ВСУ. Предварительно, пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки БПЛА ВСУ в Белгороде
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Белгороде. 4 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Белгороде
В городе загорелись два автомобиля после падения обломков БПЛА, сотрудники МЧС ликвидировали огонь. Также в многоквартирном доме выбило окна. Работу ТЦ в Белгороде приостановили до конца дня.
В селе Стрелецкое повреждены ворота домовладения, в Пушкарном — кровля частного дома. Информация о других последствиях уточняется.

По данным Минобороны, с 11:00 до 13:00 средства ПВО сбили 17 беспилотников над Белгородской областью.

С августа прошлого года в регионе действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки БПЛА ВСУ в Белгороде
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Белгороде. 4 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Белгороде
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородский районПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныБелгородРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала