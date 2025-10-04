Гладков сообщил о массированной атаке БПЛА на Белгород

БЕЛГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что идет массированная атака БПЛА ВСУ на Белгород и Белгородский район, сбиты беспилотники, предварительно, пострадавших нет.

Он добавил, что в Белгородском районе от падения фрагментов беспилотника в селе Стрелецкое повреждены ворота домовладения, в селе Пушкарное — кровля частного дома.