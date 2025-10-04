Рейтинг@Mail.ru
Гладков сообщил о массированной атаке БПЛА на Белгород - РИА Новости, 04.10.2025
13:19 04.10.2025 (обновлено: 15:19 04.10.2025)
Гладков сообщил о массированной атаке БПЛА на Белгород
БЕЛГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что идет массированная атака БПЛА ВСУ на Белгород и Белгородский район, сбиты беспилотники, предварительно, пострадавших нет.
"Массированная атака БПЛА на Белгород и Белгородский район. Сбиты беспилотники ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Белгороде два автомобиля загорелись после падения обломков сбитого беспилотника. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали огонь. Также повреждено остекление многоквартирного дома", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе от падения фрагментов беспилотника в селе Стрелецкое повреждены ворота домовладения, в селе Пушкарное — кровля частного дома.
В Белгородской области женщина обратилась за медпомощью после атаки дрона
3 октября, 20:47
 
ПроисшествияБелгородБелгородский районВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
