Заседание по делу о гибели двух фельдшеров в Белгороде состоится 7 октября

"Пришли вести о том, что суд начал рассмотрение дела военнослужащего Рамазана Гаджимурадова, который этой зимой на большой скорости врезался в машину скорой помощи в Белгороде, лишив жизни двух молодых женщин-фельдшеров. Правосудие восторжествует, сомнений нет. Первое судебное заседание над Рамазаном Гаджимурадовым запланировано на 7 октября. Уверен, суд вынесет справедливое решение. Хотя не уверен, что за убийство людей вообще можно получить сопоставимое преступлению наказание. Нет ничего хуже, чем отнять чужую жизнь", - сказал Леонов.