Заседание по делу о гибели двух фельдшеров в Белгороде состоится 7 октября - РИА Новости, 04.10.2025
10:39 04.10.2025
Заседание по делу о гибели двух фельдшеров в Белгороде состоится 7 октября
Заседание по делу о гибели двух фельдшеров в Белгороде состоится 7 октября - РИА Новости, 04.10.2025
Заседание по делу о гибели двух фельдшеров в Белгороде состоится 7 октября
Первое судебное заседание по делу о гибели двух фельдшеров в Белгороде состоится 7 октября, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей... РИА Новости, 04.10.2025
Заседание по делу о гибели двух фельдшеров в Белгороде состоится 7 октября

Суд по делу о смертельном ДТП со скорой помощью в Белгороде пройдет 7 октября

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Первое судебное заседание по делу о гибели двух фельдшеров в Белгороде состоится 7 октября, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Седьмого февраля в Белгороде водитель BMW X7 проехал на "красный свет" и столкнулся с машиной скорой помощи. В результате ДТП два пассажира автомобиля скорой помощи - фельдшеры 38 и 45 лет – от полученных травм скончались. Оба водителя и два пассажира BMW получили травмы и были госпитализированы. Было возбуждено уголовное дело. 12 февраля Леонов направил обращение главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под личный контроль расследование данного дела.
"Пришли вести о том, что суд начал рассмотрение дела военнослужащего Рамазана Гаджимурадова, который этой зимой на большой скорости врезался в машину скорой помощи в Белгороде, лишив жизни двух молодых женщин-фельдшеров. Правосудие восторжествует, сомнений нет. Первое судебное заседание над Рамазаном Гаджимурадовым запланировано на 7 октября. Уверен, суд вынесет справедливое решение. Хотя не уверен, что за убийство людей вообще можно получить сопоставимое преступлению наказание. Нет ничего хуже, чем отнять чужую жизнь", - сказал Леонов.
Как отметил парламентарий, водитель иномарки был лишен водительских прав, а также находился в состоянии алкогольного опьянения в момент ДТП.
"Мое обращение в адрес министра внутренних дел и председателя СК РФ вызвало не малый резонанс в обществе. Это иной раз говорит о том, насколько глубоко наши граждане умеют сострадать чужому горю, насколько обострено чувство справедливости. Это нас сплачивает, делает сильнее перед лицом таких нелюдей, для которых морально и закон — ничто", - подчеркнул он.
Леонов добавил, что, согласно закону, Гаджимурадову грозит до 15 лет лишения свободы.
"Ждем суда и его вердикта", - заключил депутат.
