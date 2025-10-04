Рейтинг@Mail.ru
Суд в США отклонил иск против БАПОР - РИА Новости, 04.10.2025
01:26 04.10.2025
Суд в США отклонил иск против БАПОР
Окружной суд Нью-Йорка отклонил исковое заявление граждан Израиля, обвиняющее Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в...
в мире
израиль
нью-йорк (город)
палестина
хамас
оон
бапор
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
нью-йорк (город)
палестина
2025
в мире, израиль, нью-йорк (город), палестина, хамас, оон, бапор, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Нью-Йорк (город), Палестина, ХАМАС, ООН, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Окружной суд Нью-Йорка отклонил исковое заявление граждан Израиля, обвиняющее Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в содействии ХАМАС, говорится в опубликованном судебном документе.
В иске утверждалось, что БАПОР якобы передало Палестине более одного миллиарда долларов, которые впоследствии предположительно были использованы ХАМАС для подготовки нападения, совершённого 7 октября 2023 года.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Израиль выделяет деньги на дезинформацию против БАПОР, заявили в агентстве
25 сентября, 23:21
"БАПОР является агентством ООН и обладает иммунитетом от судебного преследования в соответствии с Конвенцией о привилегиях и иммунитетах Объединённых Наций… В соответствии с вышеуказанными фактами, юрисдикция настоящего Суда не распространяется на ответчика. Ходатайство ответчиков об отклонении иска удовлетворено, иск отклонён", - следует из документа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Глава БАПОР считает, что в секторе Газа происходят акты геноцида
25 сентября, 21:29
 
В миреИзраильНью-Йорк (город)ПалестинаХАМАСООНБАПОРОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
