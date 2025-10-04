Суд в США отклонил иск против БАПОР

ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Окружной суд Нью-Йорка отклонил исковое заявление граждан Израиля, обвиняющее Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в содействии ХАМАС, говорится в опубликованном судебном документе.
"БАПОР является агентством ООН и обладает иммунитетом от судебного преследования в соответствии с Конвенцией о привилегиях и иммунитетах Объединённых Наций… В соответствии с вышеуказанными фактами, юрисдикция настоящего Суда не распространяется на ответчика. Ходатайство ответчиков об отклонении иска удовлетворено, иск отклонён", - следует из документа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
