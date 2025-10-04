Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду наркотиков по Каспию

БАКУ, 4 окт - РИА Новости. Азербайджанские пограничники пресекли попытку контрабанды по Каспийскому морю 510 килограммов наркотических веществ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственной пограничной службы Азербайджана.
"В результате проведённых мероприятий на Каспийском море предотвращена попытка ввоза на территорию Азербайджанской Республики из Исламской Республики Иран крупной партии наркотических средств - 510 килограммов", - сообщили в госпогранслужбе.
По данным ведомства, подразделениями береговой охраны в акватории Каспийского моря была обнаружена неопознанная цель.
"Пограничникам удалось задержать трех граждан Ирана. При осмотре памяти GPS-устройства марки Garmin, обнаруженного у нарушителей границы, было установлено, что они преодолели 1074 километра с территории Исламской Республики Иран, пройдя через территориальные воды Туркменистана, прежде чем войти на территорию Азербайджанской Республики. В результате поисковых мероприятий, проведённых по маршруту движения и на месте происшествия задержанного плавсредства типа Layner, было обнаружено и изъято в общей сложности 509 килограммов 800 граммов наркотических веществ", - отметили в ведомстве.
В госпогранслужбе сообщили, что также в качестве подозреваемых были задержаны четыре гражданина Азербайджана.
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
В Пскове заочно арестовали четверых наркоторговцев из Украины
25 сентября, 13:26