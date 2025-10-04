Рейтинг@Mail.ru
Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду наркотиков по Каспию - РИА Новости, 04.10.2025
17:56 04.10.2025
Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду наркотиков по Каспию
Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду наркотиков по Каспию - РИА Новости, 04.10.2025
Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду наркотиков по Каспию
Азербайджанские пограничники пресекли попытку контрабанды по Каспийскому морю 510 килограммов наркотических веществ, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T17:56:00+03:00
2025-10-04T17:56:00+03:00
в мире
каспийское море
азербайджан
иран
каспийское море
азербайджан
иран
в мире, каспийское море, азербайджан, иран
В мире, Каспийское море, Азербайджан, Иран
Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду наркотиков по Каспию

Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду 510 кг наркотиков из Ирана

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкСотрудники пограничной службы Азербайджана
Сотрудники пограничной службы Азербайджана - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
Сотрудники пограничной службы Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 4 окт - РИА Новости. Азербайджанские пограничники пресекли попытку контрабанды по Каспийскому морю 510 килограммов наркотических веществ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственной пограничной службы Азербайджана.
"В результате проведённых мероприятий на Каспийском море предотвращена попытка ввоза на территорию Азербайджанской Республики из Исламской Республики Иран крупной партии наркотических средств - 510 килограммов", - сообщили в госпогранслужбе.
Удар по судну с наркотиками в международных водах вблизи Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
США нанесли очередной удар по судну с наркотиками вблизи Венесуэлы
3 октября, 19:41
По данным ведомства, подразделениями береговой охраны в акватории Каспийского моря была обнаружена неопознанная цель.
"Пограничникам удалось задержать трех граждан Ирана. При осмотре памяти GPS-устройства марки Garmin, обнаруженного у нарушителей границы, было установлено, что они преодолели 1074 километра с территории Исламской Республики Иран, пройдя через территориальные воды Туркменистана, прежде чем войти на территорию Азербайджанской Республики. В результате поисковых мероприятий, проведённых по маршруту движения и на месте происшествия задержанного плавсредства типа Layner, было обнаружено и изъято в общей сложности 509 килограммов 800 граммов наркотических веществ", - отметили в ведомстве.
В госпогранслужбе сообщили, что также в качестве подозреваемых были задержаны четыре гражданина Азербайджана.
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Пскове заочно арестовали четверых наркоторговцев из Украины
25 сентября, 13:26
 
В миреКаспийское мореАзербайджанИран
 
 
