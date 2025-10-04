Дилер рассказал о работе автобрендов КНР над локализацией выпуска в России

«

"Changan ведёт переговоры о локализации, по нашей информации, в продвинутой стадии. Исходя из этой траектории, в сентябре "Рольф" открыл два дилерских центра Changan в Москве. Среди компаний, которые прорабатывают такую возможность наиболее активно, стоит выделить и Geely", - рассказала она.