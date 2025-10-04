Рейтинг@Mail.ru
Дилер рассказал о работе автобрендов КНР над локализацией выпуска в России - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/avto-2046329948.html
Дилер рассказал о работе автобрендов КНР над локализацией выпуска в России
Дилер рассказал о работе автобрендов КНР над локализацией выпуска в России - РИА Новости, 04.10.2025
Дилер рассказал о работе автобрендов КНР над локализацией выпуска в России
Два китайских автопроизводителя - Changan и Geely - на сегодняшний день ведут активную работу над локализацией выпуска машин на территории России, рассказала в... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T09:30:00+03:00
2025-10-04T09:30:00+03:00
россия
москва
тульская область
рольф
авто
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828810846_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_2ab63fe3aec731ca4828e0e289e5dd10.jpg
https://ria.ru/20250925/rossija-2044269023.html
россия
москва
тульская область
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828810846_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_fd8a45e8064648cf190d1c7ef13f69a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, тульская область, рольф , авто, китай
Россия, Москва, Тульская область, Рольф , Авто, Китай
Дилер рассказал о работе автобрендов КНР над локализацией выпуска в России

"Рольф": китайские Changan и Geely работают над локализацией выпуска машин в РФ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРуль в автомобиле Geely в дилерском центре
Руль в автомобиле Geely в дилерском центре - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Руль в автомобиле Geely в дилерском центре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Два китайских автопроизводителя - Changan и Geely - на сегодняшний день ведут активную работу над локализацией выпуска машин на территории России, рассказала в интервью РИА Новости гендиректор компании "Рольф" Светлана Виноградова.
«
"Changan ведёт переговоры о локализации, по нашей информации, в продвинутой стадии. Исходя из этой траектории, в сентябре "Рольф" открыл два дилерских центра Changan в Москве. Среди компаний, которые прорабатывают такую возможность наиболее активно, стоит выделить и Geely", - рассказала она.
Виноградова добавила, что на российском рынке точно закрепятся четыре крупных игрока - вышеупомянутые Changan и Geely, а также Haval, который собирают в Тульской области, и Chery. Топ-менеджер также выделила российский бренд электромобилей Evolute.
"За последние три года мы наблюдали появление множества новых брендов, и часть из них уже покинула рынок. Но Evolute, учитывая локальную сборку в Липецке, несомненно, будет работать и развиваться", - заверила Виноградова.
Полный текст интервью читайте в понедельник в 10.00 мск на сайте 1prime.ru (входит в группу "Россия сегодня").
Сотрудники завода Haval в Тульской области работают в цехе сборки автомобилей - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В России перезапустили все оставленные западными компаниями автозаводы
25 сентября, 12:54
 
РоссияМоскваТульская областьРольфАвтоКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала