21:29 04.10.2025
Архиепископ Микаэл пообещал быть большей угрозой для властей Армении
ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости. Архиепископ Армянской апостольской церкви Микаэл Аджапахян, приговоренный в пятницу ереванским судом к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к свержению власти, в адресованном своим сторонникам письме пообещал быть большей угрозой руководству Армении, чем раньше. В пятницу судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти. Письмо владыка передал в субботу на встрече с депутатами парламента от оппозиционной фракции "Армения" Агнессой Хамоян и Гегамом Манукяном. По словам архиепископа, "власть зла, состоящая из посредственностей и абсолютных ничтожеств и их жалких прислужников, довела до конца очередной безнравственный сценарий" - его осуждение по сфабрикованному делу. "Это останется стыдом и позором этой не-власти… Обещаю быть для них сейчас еще большей угрозой, чем был до сегодняшнего дня. Пока что это все", - говорится в письме, которая опубликовала Хамоян. При этом архиепископ поздравил жителей Гюмри с днем города, призвал их хорошо повеселиться, пожелал, чтобы "улыбка не сходила с их прекрасных лиц". "Я старался приумножить эту улыбку последние 26 лет, и сегодня ваша радость будет лучшим подарком для меня – за стенами тюрьмы, где Бог всегда со мной", - говорится в письме архиепископа. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью (ААЦ) резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости. Архиепископ Армянской апостольской церкви Микаэл Аджапахян, приговоренный в пятницу ереванским судом к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к свержению власти, в адресованном своим сторонникам письме пообещал быть большей угрозой руководству Армении, чем раньше.
В пятницу судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти. Письмо владыка передал в субботу на встрече с депутатами парламента от оппозиционной фракции "Армения" Агнессой Хамоян и Гегамом Манукяном.
По словам архиепископа, "власть зла, состоящая из посредственностей и абсолютных ничтожеств и их жалких прислужников, довела до конца очередной безнравственный сценарий" - его осуждение по сфабрикованному делу.
"Это останется стыдом и позором этой не-власти… Обещаю быть для них сейчас еще большей угрозой, чем был до сегодняшнего дня. Пока что это все", - говорится в письме, которая опубликовала Хамоян.
При этом архиепископ поздравил жителей Гюмри с днем города, призвал их хорошо повеселиться, пожелал, чтобы "улыбка не сходила с их прекрасных лиц". "Я старался приумножить эту улыбку последние 26 лет, и сегодня ваша радость будет лучшим подарком для меня – за стенами тюрьмы, где Бог всегда со мной", - говорится в письме архиепископа.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью (ААЦ) резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера.
В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
