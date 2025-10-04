https://ria.ru/20251004/armeniya-2046421062.html
Архиепископ Микаэл пообещал быть большей угрозой для властей Армении
Архиепископ Микаэл пообещал быть большей угрозой для властей Армении - РИА Новости, 04.10.2025
Архиепископ Микаэл пообещал быть большей угрозой для властей Армении
Архиепископ Армянской апостольской церкви Микаэл Аджапахян, приговоренный в пятницу ереванским судом к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к... РИА Новости, 04.10.2025
армения
ереван
гюмри
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2025979700_0:0:826:465_1920x0_80_0_0_e0b53cb769af80996b9ae4d89e5d2b6a.jpg
ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости. Архиепископ Армянской апостольской церкви Микаэл Аджапахян, приговоренный в пятницу ереванским судом к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к свержению власти, в адресованном своим сторонникам письме пообещал быть большей угрозой руководству Армении, чем раньше. В пятницу судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти. Письмо владыка передал в субботу на встрече с депутатами парламента от оппозиционной фракции "Армения" Агнессой Хамоян и Гегамом Манукяном. По словам архиепископа, "власть зла, состоящая из посредственностей и абсолютных ничтожеств и их жалких прислужников, довела до конца очередной безнравственный сценарий" - его осуждение по сфабрикованному делу. "Это останется стыдом и позором этой не-власти… Обещаю быть для них сейчас еще большей угрозой, чем был до сегодняшнего дня. Пока что это все", - говорится в письме, которая опубликовала Хамоян. При этом архиепископ поздравил жителей Гюмри с днем города, призвал их хорошо повеселиться, пожелал, чтобы "улыбка не сходила с их прекрасных лиц". "Я старался приумножить эту улыбку последние 26 лет, и сегодня ваша радость будет лучшим подарком для меня – за стенами тюрьмы, где Бог всегда со мной", - говорится в письме архиепископа. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью (ААЦ) резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Архиепископ Микаэл пообещал быть большей угрозой для властей Армении
Архиепископ Аджапахян пообещал быть еще большей угрозой для властей Армении
