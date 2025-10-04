Рейтинг@Mail.ru
Очередная провинция встретила президента Аргентины протестами, сообщили СМИ
22:08 04.10.2025
Очередная провинция встретила президента Аргентины протестами, сообщили СМИ
Очередная провинция встретила президента Аргентины протестами, сообщили СМИ
Очередная провинция встретила президента Аргентины протестами, сообщили СМИ

Полицейский автомобиль в Аргентине
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 окт - РИА Новости. Очередная провинция Аргентины встретила протестами президента страны Хавьера Милея, который посещает различные регионы республики в рамках предвыборной парламентской кампании, сообщил телеканал TN.
"В столице Санта-Фе глава государства планировал прогуляться по улицам, но прогулку пришлось приостановить из-за столкновений между манифестантами от левых сил и правящей партии", - отметил канал.
Полиция задержала трех человек, заключил телеканал.
Милей вместе со своей сестрой Кариной 27 августа представлял в городе Ломас-де-Самора провинции Буэнос-Айрес экономиста и политика Хосе Луиса Эсперта в качестве кандидата от правящей партии на парламентских выборах. Глава государства передвигался в кузове машины, приветствуя толпу, когда в его сторону бросили камень, который пролетел в сантиметрах от головы президента. Охрана эвакуировала Милея. Представитель аргентинского лидера Мануэль Адорни обвинил в произошедшем оппозицию.
В конце сентября Милей был вынужден поменять программу визита в южный город Аргентины Ушуая из-за протестующих.
