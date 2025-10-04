В Балашихе арестовали мужчину, пытавшегося похитить восьмилетнюю девочку

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Суд заключил под стражу до 2 декабря мужчину, обвиняемого в попытке под видом полицейского похитить восьмилетнюю девочку в подмосковной Балашихе, он отказывается признавать свою вину, сообщили в прокуратуре Московской области.

Ранее в прокуратуре и СК Подмосковья сообщали о задержании мужчины и возбуждении уголовного дела, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека).

« "С учетом позиции Балашихинской городской прокуратуры суд избрал 39-летнему обвиняемому в похищении ребенка меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 декабря 2025 года... Виновным себя в совершении инкриминируемого преступления не признал", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Подмосковья.

Мужчина, по данным правоохранителей, родился и зарегистрирован в другом регионе Российской Федерации, не имеет постоянной регистрации на территории Московской области.