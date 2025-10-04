https://ria.ru/20251004/arest-2046349860.html
В Балашихе арестовали мужчину, пытавшегося похитить восьмилетнюю девочку
2025-10-04T12:57:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
балашиха
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
балашиха
россия
Мужчина, задержанный по подозрению в похищении восьмилетней девочки в подмосковной Балашихе, представился ребенку сотрудником полиции, сообщили в прокуратуре Московской области.
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Суд заключил под стражу до 2 декабря мужчину, обвиняемого в попытке под видом полицейского похитить восьмилетнюю девочку в подмосковной Балашихе, он отказывается признавать свою вину, сообщили в прокуратуре Московской области.
Ранее в прокуратуре и СК Подмосковья
сообщали о задержании мужчины и возбуждении уголовного дела, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 126 УК РФ
(похищение человека).
«
"С учетом позиции Балашихинской городской прокуратуры суд избрал 39-летнему обвиняемому в похищении ребенка меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 декабря 2025 года... Виновным себя в совершении инкриминируемого преступления не признал", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Подмосковья.
Мужчина, по данным правоохранителей, родился и зарегистрирован в другом регионе Российской Федерации, не имеет постоянной регистрации на территории Московской области.
"В судебном заседании он возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу и просил суд избрать более мягкую меру пресечения не связанную с содержанием под стражей", - заключили в прокуратуре.