CBS узнал о намерениях ФБР провести показательный арест экс-главы ЦРУ

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США (ФБР) рассматривает возможность демонстративного ареста и конвоирования перед прессой своего бывшего главы Джеймса Коми, которому ранее были предъявлены обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
"ФБР рассматривает возможность проведения "показательного" ареста и конвоирования перед прессой бывшего директора Джеймса Коми, которому теперь предъявлены обвинения", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.
По информации CBS, для ареста Коми запросили "крупных, мускулистых" агентов, они должны будут действовать в полном обмундировании, включая кевларовые бронежилеты.
"ФБР сейчас активно работает над сбором команды для ареста Коми до его появления в суде в четверг", - отмечает телеканал.
Минюст США ранее сообщил, что Коми, которому предъявили обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, грозит до пяти лет лишения свободы. Сам Коми заявил, что невиновен и готов доказать это в суде.
Коми и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан находятся под следствием по уголовному делу, связанному с их ролью в распространении в 2016 году теории о связях с Россией Дональда Трампа, впоследствии ставшего президентом США, которая впоследствии была опровергнута.
В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы в США, утверждая, что Москва поддерживает кандидата Трампа. Минюст США 18 апреля 2019 года опубликовал доклад, в котором говорилось, что доказательств сговора Трампа с Россией найдено не было. Как Трамп, так и правительство РФ неоднократно отвергали обвинения в неправомерных контактах или попытках повлиять на выборы.
Газета New York Post 2 июля 2025 года опубликовала отчет директората анализа ЦРУ, указывающий на процедурные нарушения при составлении доклада о "российском вмешательстве" и его возможную политическую мотивированность. Трамп 22 июля назвал распространение ложной информации о вмешательстве "преступлением века", угрожающим США.
