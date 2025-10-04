Рейтинг@Mail.ru
10:27 04.10.2025
CBS узнал о намерениях ФБР провести показательный арест экс-главы ЦРУ
CBS узнал о намерениях ФБР провести показательный арест экс-главы ЦРУ

CBS: ФБР хочет арестовать экс-главу ЦРУ Коми и конвоировать перед прессой

© AP Photo / Cliff OwenБывший директор ФБР США Джеймс Коми
Бывший директор ФБР США Джеймс Коми - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Cliff Owen
Бывший директор ФБР США Джеймс Коми. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США (ФБР) рассматривает возможность демонстративного ареста и конвоирования перед прессой своего бывшего главы Джеймса Коми, которому ранее были предъявлены обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
"ФБР рассматривает возможность проведения "показательного" ареста и конвоирования перед прессой бывшего директора Джеймса Коми, которому теперь предъявлены обвинения", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Минюст США запросил информацию о прокуроре, которая вела дело против Трампа
27 сентября, 05:06
По информации CBS, для ареста Коми запросили "крупных, мускулистых" агентов, они должны будут действовать в полном обмундировании, включая кевларовые бронежилеты.
"ФБР сейчас активно работает над сбором команды для ареста Коми до его появления в суде в четверг", - отмечает телеканал.
Минюст США ранее сообщил, что Коми, которому предъявили обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, грозит до пяти лет лишения свободы. Сам Коми заявил, что невиновен и готов доказать это в суде.
Коми и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан находятся под следствием по уголовному делу, связанному с их ролью в распространении в 2016 году теории о связях с Россией Дональда Трампа, впоследствии ставшего президентом США, которая впоследствии была опровергнута.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Опрос показал отношение американцев к делам против оппонентов Трампа
26 сентября, 05:02
В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы в США, утверждая, что Москва поддерживает кандидата Трампа. Минюст США 18 апреля 2019 года опубликовал доклад, в котором говорилось, что доказательств сговора Трампа с Россией найдено не было. Как Трамп, так и правительство РФ неоднократно отвергали обвинения в неправомерных контактах или попытках повлиять на выборы.
Газета New York Post 2 июля 2025 года опубликовала отчет директората анализа ЦРУ, указывающий на процедурные нарушения при составлении доклада о "российском вмешательстве" и его возможную политическую мотивированность. Трамп 22 июля назвал распространение ложной информации о вмешательстве "преступлением века", угрожающим США.
Глава ФБР Кэш Патель - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Генпрокурор США и глава ФБР заявили, что никто не стоит выше закона
26 сентября, 02:28
 
