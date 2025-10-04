У берегов Антальи нашли тело мужчины с подводной маской

СТАМБУЛ, 4 окт – РИА Новости. Тело мужчины с подводной маской обнаружено в море у берегов Антальи, передает в субботу агентство Тело мужчины с подводной маской обнаружено в море у берегов Антальи, передает в субботу агентство DHA

Неподвижное тело в море у парка Ататюрка увидел в субботу утром плававший в море мужчина.

"Прибывшие по вызову сотрудники береговой охраны извлекли из воды тело мужчины с маской для снорклинга (вид плавания у поверхности воды, позволяющий наблюдать за подводной жизнью сверху, не опускаясь на глубину - ред.)", - говорится в сообщении.

Причину смерти установит судмедэкспертиза.