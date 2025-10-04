https://ria.ru/20251004/antalya-2046349728.html
У берегов Антальи нашли тело мужчины с подводной маской
У берегов Антальи нашли тело мужчины с подводной маской - РИА Новости, 04.10.2025
У берегов Антальи нашли тело мужчины с подводной маской
Тело мужчины с подводной маской обнаружено в море у берегов Антальи, передает в субботу агентство DHA. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T12:56:00+03:00
2025-10-04T12:56:00+03:00
2025-10-04T13:14:00+03:00
анталья (провинция)
турция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046351885_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_2b84244bdb1c37f7fd0ddb918a618fa3.jpg
https://ria.ru/20250911/phuket-2041183908.html
https://ria.ru/20250812/turtsiya-2034841323.html
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046351885_155:0:1115:720_1920x0_80_0_0_e0ef7fa0e6f7730c27a1ecc476b4f019.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), турция, в мире
Анталья (провинция), Турция, В мире
У берегов Антальи нашли тело мужчины с подводной маской
Тело мужчины с подводной маской обнаружено в море у берегов Антальи
СТАМБУЛ, 4 окт – РИА Новости.
Тело мужчины с подводной маской обнаружено в море у берегов Антальи, передает в субботу агентство DHA
.
Неподвижное тело в море у парка Ататюрка увидел в субботу утром плававший в море мужчина.
"Прибывшие по вызову сотрудники береговой охраны извлекли из воды тело мужчины с маской для снорклинга (вид плавания у поверхности воды, позволяющий наблюдать за подводной жизнью сверху, не опускаясь на глубину - ред.)", - говорится в сообщении.
Причину смерти установит судмедэкспертиза.
"Спасатели обнаружили вещи погибшего на скалах и выяснили по удостоверению инвалида, что речь идет о 41-летнем гражданине Турции... Мужчина спрыгнул в море со скал и плавал в маске", - передает агентство.