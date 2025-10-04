Рейтинг@Mail.ru
У берегов Антальи нашли тело мужчины с подводной маской
12:56 04.10.2025 (обновлено: 13:14 04.10.2025)
У берегов Антальи нашли тело мужчины с подводной маской
У берегов Антальи нашли тело мужчины с подводной маской - РИА Новости, 04.10.2025
У берегов Антальи нашли тело мужчины с подводной маской
Тело мужчины с подводной маской обнаружено в море у берегов Антальи, передает в субботу агентство DHA. РИА Новости, 04.10.2025
анталья (провинция), турция, в мире
Анталья (провинция), Турция, В мире
У берегов Антальи нашли тело мужчины с подводной маской

Тело мужчины с подводной маской обнаружено в море у берегов Антальи

© Фото : служба береговой охраны ТурцииСотрудники береговой охраны Турции достают тело мужчины из воды у берегов Антальи
Сотрудники береговой охраны Турции достают тело мужчины из воды у берегов Антальи - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Фото : служба береговой охраны Турции
Сотрудники береговой охраны Турции достают тело мужчины из воды у берегов Антальи
СТАМБУЛ, 4 окт – РИА Новости. Тело мужчины с подводной маской обнаружено в море у берегов Антальи, передает в субботу агентство DHA.
Неподвижное тело в море у парка Ататюрка увидел в субботу утром плававший в море мужчина.
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
На Пхукете умер россиянин
11 сентября, 13:21
"Прибывшие по вызову сотрудники береговой охраны извлекли из воды тело мужчины с маской для снорклинга (вид плавания у поверхности воды, позволяющий наблюдать за подводной жизнью сверху, не опускаясь на глубину - ред.)", - говорится в сообщении.
Причину смерти установит судмедэкспертиза.
"Спасатели обнаружили вещи погибшего на скалах и выяснили по удостоверению инвалида, что речь идет о 41-летнем гражданине Турции... Мужчина спрыгнул в море со скал и плавал в маске", - передает агентство.
Автомобиль скорой помощи в Анталье - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Анталье нашли тело россиянина
12 августа, 16:39
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
