В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены с 2.05 мск в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Аэропорт Нижнего Новгорода ("Стригино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 2.05 мск", - написал он.Представитель Росавиации отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
