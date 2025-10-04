"Стали только сильнее". Союзник Киева столкнулся с неожиданной угрозой

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Правительство Фридриха Мерца продвигает реформы, которые абсолютно не устраивают в парламенте как левых, так и правых. Оппозиция же на подъеме — даже в западных землях "Альтернатива для Германии" (АдГ) все популярнее. Чем на это ответила правящая коалиция — в материале РИА Новости.

Касается всех

В бундестаге не стихают споры о будущем страны. Бюджет уже приняли, и нужно определиться с реформами, которые коснутся каждого. Мерц признает: быть социальным государством в прежних масштабах не получится. В частности, неизбежно повышение пенсионного возраста. Сейчас это 66 лет и для мужчин, и для женщин.

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Сопредседатель фракции Левой партии Хайди Райхиннек возмущается: бюджет "не содержит ничего, что улучшило бы жизнь большинства граждан". По ее словам, это "заявление о банкротстве".

"Те, кто против реформ, на самом деле подрывают основы нашей социальной политики", — парирует нападки Мерц.

Проблемы флагмана европейской экономики он объясняет внешними вызовами. Один из главных — протекционизм президента США Дональда Трампа. Ориентированная на экспорт Германия зависит от открытости мировых рынков, но Европа сейчас "недостаточно сильна", чтобы вести переговоры с Вашингтоном "на равных", указывает канцлер.

Ни войны, ни мира

С другой стороны, немецкие власти раздувают мнимые военные риски. Якобы Германия все чаще сталкивается с прилетами дронов, шпионажем, угрозами "отдельным общественным деятелям", саботажем и кибератаками. Следовательно, оборонные расходы должны расти.

Офицеры бундесвера

"Мы не находимся в состоянии войны, но нет и мира", — заявил Мерц на встрече предпринимателей Schwarz Ecosystem Summit в Берлине.

А поддержка Украины — это надолго, не устает повторять он. В АдГ его жестко критикуют. Сопредседатель партии Алиса Вайдель обвиняет канцлера в "саботаже" усилий Трампа по урегулированию украинского кризиса. Вместо этого он вместе с лидерами "коалиции желающих", по ее словам, лишь поощряет киевский режим сопротивляться завершению конфликта.

"Ощипываете народ Германии как рождественского гуся", — сделал вывод он.

Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель во время выступления в бундестаге

Рейтинг правительства катится вниз. По данным института INSA, политику Мерца не поддерживают 65% немцев. Опрос проводился с 25 по 26 сентября. В июне недовольных было лишь 45%.

По подсчетам института Forsa, антирейтинг Мерца еще больше — 70%.

Новая тенденция

Сразу шесть кандидатов АдГ совершенно неожиданно умерли прямо перед выборами в местные органы власти Северного Рейна — Вестфалии. Штаб партии по постановлению суда выгнали из арендованного до конца 2026-го помещения — под надуманным предлогом.

Предвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии"

Кандидата в мэры Людвигсхафена от АдГ Йоахима Пауля сняли с выборов.

Тем не менее результат в самой густонаселенной земле на западе ФРГ — рекордный, 14,5%. Почти в три раза больше, чем год назад (5,1%). И если раньше у АдГ было 185 мест в муниципальных и районных советах региона, то теперь 552.

Как отмечал немецкий канал WDR, это было первое крупное голосование после прихода к власти коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. "Проверку политических настроений" они не прошли, потеряв около сотни депутатов.

Голосование на избирательном участке в Германии

В сентябре институт YouGov насчитал АдГ рейтинг в 27%, на 2% больше, чем в августе. Правящий блок ХДС/ХСС за месяц потерял процент.

"АдГ, располагая абсолютным влиянием на территории бывшей ГДР, набирают популярность и на западе, где собственные политические культура, бюрократия и предпочтения. Это новая тенденция", — констатирует в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Даже западные немцы разочаровываются в ХДС/ ХСС и Социал-демократической партии. "Это тревожит власти", — подчеркивает политолог.

Люди выстраиваются в очередь перед избирательным участком в районе Моабит в Берлине

Потеря центра

Вся оппозиция на подъеме. Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) пишет, что на фоне "сдвига вправо" партия "Левые" расширилась до 120 тысяч человек. Двукратный прирост за год.

Центристами в обществе недовольны, говорит научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская.

"Левым" помогло и ослабление "Зеленых", поскольку они не очень хорошо себя показали в предыдущей коалиции. Да и экологическая тема сейчас актуальна далеко не для всех. Руководству "Левых" удалось обновить партию. Ранее у них были серьезные проблемы — они теряли избирателей. Но нашли новый подход к людям, сместив акцент на социально-экономические вопросы. Также они стали более монолитными, с тех пор как в 2023-м их ряды покинула Сара Вагенкнехт и ее сторонники", — объясняет она РИА Новости.

Акция протеста у Бранденбургских ворот

В то же время и для "Альтернативы для Германии" в приоритете благополучие населения, социальные, а не военные цели, добавляет Оленченко.

"Немцы привыкли к широкой социальной поддержке, а поскольку ее нивелируют в пользу милитаризации экономики, то сложившееся отношение к партиям меняется", — отмечает она.