Аббас приветствовал заявление ХАМАС по прекращению огня в Газе

"То, что нас сейчас интересует - это немедленное соблюдение полного прекращения огня, освобождение всех заложников и пленных, доставка срочной гуманитарной помощи через структуры ООН, гарантии отсутствия намерений принудительного переселения или аннексии и начало процесса восстановления", - подчеркнул Аббас.