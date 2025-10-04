Аббас приветствовал заявление ХАМАС по прекращению огня в Газе

БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас приветствовал "позитивные заявления движения ХАМАС", информирует палестинское агентство WAFA.
ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Позднее Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников.
"Президент государства Палестина Махмуд Аббас приветствовал заявление президента Трампа о прекращении войны и переходе к обсуждению деталей и позитивные заявления движения "ХАМАС", касающиеся освобождения всех заложников и конструктивного подхода на данном этапе, требующем от всех проявления наивысшей степени национальной ответственности", - пишет агентство.
Аббас подтвердил готовность Палестины с этого момента вести конструктивную работу с Трампом и всеми заинтересованными партнерами, сопредседателями Международной конференции по миру в Нью-Йорке, руководителями рабочих групп, арабским членом Совета Безопасности ООН - Алжиром, а также остальными членами СБ и Генеральной Ассамблеи для достижения стабильности, справедливого и прочного мира в соответствии с нормами международного права.
"То, что нас сейчас интересует - это немедленное соблюдение полного прекращения огня, освобождение всех заложников и пленных, доставка срочной гуманитарной помощи через структуры ООН, гарантии отсутствия намерений принудительного переселения или аннексии и начало процесса восстановления", - подчеркнул Аббас.
Палестинский лидер отметил, что управление сектором Газа - право Государства Палестина.
"Связь между Западным берегом и сектором Газа должна осуществляться через законы и государственные институты Палестины, при участии единого палестинского административного комитета и объединенных сил безопасности, в рамках единой системы и законодательства, при поддержке арабских и международных партнеров", - добавил Аббас.
