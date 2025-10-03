https://ria.ru/20251003/vulkan-2046089293.html
Над вулканом Крашенинникова на Камчатке поднялся шлейф пепла
Поднятый ветром шлейф ресуспендированного пепла высотой до трех километров над уровнем моря наблюдается над вулканом Крашенинникова на Камчатке, сообщила... РИА Новости, 03.10.2025
Вулкан Крашенинникова на Камчатке распространил шлейф ресуспендированного пепла