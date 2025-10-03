Рейтинг@Mail.ru
Над вулканом Крашенинникова на Камчатке поднялся шлейф пепла
07:28 03.10.2025 (обновлено: 09:50 03.10.2025)
Над вулканом Крашенинникова на Камчатке поднялся шлейф пепла
Над вулканом Крашенинникова на Камчатке поднялся шлейф пепла - РИА Новости, 03.10.2025
Над вулканом Крашенинникова на Камчатке поднялся шлейф пепла
Поднятый ветром шлейф ресуспендированного пепла высотой до трех километров над уровнем моря наблюдается над вулканом Крашенинникова на Камчатке, сообщила... РИА Новости, 03.10.2025
2025
камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
Над вулканом Крашенинникова на Камчатке поднялся шлейф пепла

Вулкан Крашенинникова на Камчатке распространил шлейф ресуспендированного пепла

Шлейф ресуспендированного пепла над вулканом Крашенинникова на Камчатке
Шлейф ресуспендированного пепла над вулканом Крашенинникова на Камчатке - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : KVERT ИВиС ДВО РАН/Н. Акбирова/Telegram
Шлейф ресуспендированного пепла над вулканом Крашенинникова на Камчатке
П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 окт — РИА Новости. Поднятый ветром шлейф ресуспендированного пепла высотой до трех километров над уровнем моря наблюдается над вулканом Крашенинникова на Камчатке, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Telegram-канале.
"В 14:00 по камчатскому времени шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до трех километров над уровнем моря протянулся на 75 километров на юго-восток от вулкана Крашенинникова", — говорится в сообщении KVERT.
Для авиации установлен оранжевый цветовой код опасности, что означает повышенную угрозу для местных авиаперевозок. Вулкан расположен в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского и примерно в 13 километрах к югу от заповедного Кроноцкого озера.
Вид на вулкан Шивелуч из космоса - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел пепловый выброс
КамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиПроисшествия
 
 
