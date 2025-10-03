Рейтинг@Mail.ru
03.10.2025
03:48 03.10.2025
Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел пепловый выброс
Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел пепловый выброс
© NASA / JSCВид на вулкан Шивелуч из космоса
© NASA / JSC
Вид на вулкан Шивелуч из космоса. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 окт — РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту 4,5 километра над уровнем моря, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Telegram-канале.
"В 08:32 по камчатскому времени (23.32 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 4,5 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 120 километров на восток от вулкана", — сообщает KVERT.
Для авиации установлен оранжевый цветовой код опасности, что означает повышенную угрозу для местных авиаперевозок. Вулкан расположен в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского и в 50 километрах к северу от поселка Ключи.
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,5 километра
30 сентября, 03:00
 
