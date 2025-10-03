Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за неделю потеряли более 3560 военнослужащих в зоне действий "Центра"
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 03.10.2025 (обновлено: 13:20 03.10.2025)
ВСУ за неделю потеряли более 3560 военнослужащих в зоне действий "Центра"
ВСУ за неделю потеряли более 3560 военнослужащих в зоне действий "Центра"
Группировка "Центр" за неделю уничтожила свыше 3560 боевиков ВСУ и пять танков, сообщило Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости, 03.10.2025
донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Группировка "Центр" за неделю уничтожила свыше 3560 боевиков ВСУ и пять танков, сообщило Минобороны РФ в пятницу.
"Противник потерял более 3560 военнослужащих, пять танков, 16 боевых бронированных машин, включая две боевые машины пехоты Bradley производства США, 32 автомобиля и 14 артиллерийских орудий", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, нанесено поражение формированиям восьми механизированных, егерской, мотопехотной, воздушно-десантной, аэромобильной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
