https://ria.ru/20251003/vsu-2046157942.html
ВСУ за неделю потеряли более 3560 военнослужащих в зоне действий "Центра"
ВСУ за неделю потеряли более 3560 военнослужащих в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 03.10.2025
ВСУ за неделю потеряли более 3560 военнослужащих в зоне действий "Центра"
Группировка "Центр" за неделю уничтожила свыше 3560 боевиков ВСУ и пять танков, сообщило Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T13:13:00+03:00
2025-10-03T13:13:00+03:00
2025-10-03T13:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100503_0:126:2953:1787_1920x0_80_0_0_9b6675666a055408aa98b61bfd29a4b6.jpg
https://ria.ru/20251003/ssha-2046086781.html
донецкая народная республика
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100503_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_25f618177153e8ac54f0b1d3701eee64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за неделю потеряли более 3560 военнослужащих в зоне действий "Центра"
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 3560 военнослужащих в зоне действий "Центра"