Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" освободили два населенных пункта в Днепропетровской области, ВСУ потеряли свыше 2110 военных, сообщило Минобороны РФ.

В Минобороны добавили, что потери противника на данном направлении составили свыше 2110 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин, 71 автомобиль, семь орудий полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.