Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 03.10.2025 (обновлено: 13:16 03.10.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю
За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" освободили два населенных пункта в Днепропетровской области, ВСУ потеряли свыше 2110 военных,... РИА Новости, 03.10.2025
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" освободили два населенных пункта в Днепропетровской области, ВСУ потеряли свыше 2110 военных, сообщило Минобороны РФ.
"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Степовое и Вербовое Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что потери противника на данном направлении составили свыше 2110 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин, 71 автомобиль, семь орудий полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
