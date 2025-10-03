https://ria.ru/20251003/vostok-2046157850.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 03.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю
За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" освободили два населенных пункта в Днепропетровской области, ВСУ потеряли свыше 2110 военных,... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T13:12:00+03:00
2025-10-03T13:12:00+03:00
2025-10-03T13:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_f897b9356b0444cc166e55236b20e8c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 2110 военных в зоне действий "Востока" за неделю