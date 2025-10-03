Рейтинг@Mail.ru
20:15 03.10.2025
"Сознательный слив земель". СМИ рассказали, что случилось на Украине
"Сознательный слив земель". СМИ рассказали, что случилось на Украине
Из Днепропетровской области массово бегут люди из-за приближения линии фронта, об этом написало украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на жительницу региона. РИА Новости, 03.10.2025
"Сознательный слив земель". СМИ рассказали, что случилось на Украине

В Днепропетровской области пожаловались на массовый отъезд жителей

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Из Днепропетровской области массово бегут люди из-за приближения линии фронта, об этом написало украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на жительницу региона.
"Все уже выезжают. В моем окружении 80% имели какое-то свое дело. Это магазины, продажи, кафе, кто-то выращивал овощи на продажу... И сейчас все выезжают", — приводит издание слова жительницы Днепропетровской области Юлии.
Кроме того, "Страна.ua" отмечает, что местные жители считают происходящее "сознательным сливом земель", а также крайне негативно оценивают положение ВСУ на фронте, указывая, что украинская армия скрывает реальные данные.
В сентябре президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и лишь удерживают позиции, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отметил, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, но понесли колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
