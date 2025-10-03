https://ria.ru/20251003/ukraina-2046276261.html
"Сознательный слив земель". СМИ рассказали, что случилось на Украине
"Сознательный слив земель". СМИ рассказали, что случилось на Украине - РИА Новости, 03.10.2025
"Сознательный слив земель". СМИ рассказали, что случилось на Украине
Из Днепропетровской области массово бегут люди из-за приближения линии фронта, об этом написало украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на жительницу региона. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T20:15:00+03:00
2025-10-03T20:15:00+03:00
2025-10-03T22:09:00+03:00
в мире
днепропетровская область
россия
москва
валерий герасимов
страна.ua
вооруженные силы украины
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028173743_462:541:2547:1714_1920x0_80_0_0_4b26fe5e7887a45f02e14d39a22297e7.jpg
https://ria.ru/20250926/vsu-2044592677.html
https://ria.ru/20251002/zelenskiy-2046014764.html
днепропетровская область
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028173743_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_0e371c73d54e51e7fdf9cfcb7ea54c61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, россия, москва, валерий герасимов, страна.ua, вооруженные силы украины, владимир путин
В мире, Днепропетровская область, Россия, Москва, Валерий Герасимов, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
"Сознательный слив земель". СМИ рассказали, что случилось на Украине
В Днепропетровской области пожаловались на массовый отъезд жителей