Сикорский рассказал, кого ждет наибольшая выгода от восстановления Украины
Польша будет самым крупным бенефициаром восстановления Украины, уверен министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T14:02:00+03:00
2025-10-03T14:02:00+03:00
2025-10-03T14:02:00+03:00
2025
ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Польша будет самым крупным бенефициаром восстановления Украины, уверен министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.
"Я считаю, что Польша
будет самым крупным бенефициаром восстановления Украины
. Исходя из причин исторических, языковых, географических для множества инвесторов с запада Польша будет тем безопасным трамплином для инвестиций на Украине", - заявил Сикорский
в интервью изданию Fakt
.
"Козырем также будет украинская диаспора в Польше", - добавил он.
Польский министр отметил, что на территории Украины, несмотря на продолжающиеся там боевые действия, продолжают работать польские предприятия.
"Мы уже строим основания для такого сотрудничества. Есть множество польских фирм, работающих на территории Украины несмотря на войну", - сказал он.
По словам Сикорского, следующая конференция по восстановлению Украины может пройти в Польше.
"Польша принимает участие в конференциях по восстановлению Украины. Может быть, очередная пройдет в нашей стране", - сказал он.
В начале июля агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что американская инвестиционная компания BlackRock
приостановила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины из-за отсутствия интереса. В середине июля британская газета Telegraph сообщила, что BlackRock отказалась от участия в фонде восстановления Украины.