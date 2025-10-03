Сикорский рассказал, кого ждет наибольшая выгода от восстановления Украины

ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Польша будет самым крупным бенефициаром восстановления Украины, уверен министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.

"Я считаю, что Польша будет самым крупным бенефициаром восстановления Украины . Исходя из причин исторических, языковых, географических для множества инвесторов с запада Польша будет тем безопасным трамплином для инвестиций на Украине", - заявил Сикорский в интервью изданию Fakt

"Козырем также будет украинская диаспора в Польше", - добавил он.

Польский министр отметил, что на территории Украины, несмотря на продолжающиеся там боевые действия, продолжают работать польские предприятия.

"Мы уже строим основания для такого сотрудничества. Есть множество польских фирм, работающих на территории Украины несмотря на войну", - сказал он.

По словам Сикорского, следующая конференция по восстановлению Украины может пройти в Польше.

"Польша принимает участие в конференциях по восстановлению Украины. Может быть, очередная пройдет в нашей стране", - сказал он.