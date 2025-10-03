Рейтинг@Mail.ru
Сикорский рассказал, кого ждет наибольшая выгода от восстановления Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 03.10.2025
Сикорский рассказал, кого ждет наибольшая выгода от восстановления Украины
Польша будет самым крупным бенефициаром восстановления Украины, уверен министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.
Сикорский рассказал, кого ждет наибольшая выгода от восстановления Украины

Сикорский: Польша станет самым крупным бенефициаром восстановления Украины

© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Польша будет самым крупным бенефициаром восстановления Украины, уверен министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.
"Я считаю, что Польша будет самым крупным бенефициаром восстановления Украины. Исходя из причин исторических, языковых, географических для множества инвесторов с запада Польша будет тем безопасным трамплином для инвестиций на Украине", - заявил Сикорский в интервью изданию Fakt.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Трамп подарил Украину полякам
1 октября, 08:00
"Козырем также будет украинская диаспора в Польше", - добавил он.
Польский министр отметил, что на территории Украины, несмотря на продолжающиеся там боевые действия, продолжают работать польские предприятия.
"Мы уже строим основания для такого сотрудничества. Есть множество польских фирм, работающих на территории Украины несмотря на войну", - сказал он.
По словам Сикорского, следующая конференция по восстановлению Украины может пройти в Польше.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Не надо трусить, это наша война: европейцев заставляют осознать неизбежное
1 октября, 08:00
"Польша принимает участие в конференциях по восстановлению Украины. Может быть, очередная пройдет в нашей стране", - сказал он.
В начале июля агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что американская инвестиционная компания BlackRock приостановила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины из-за отсутствия интереса. В середине июля британская газета Telegraph сообщила, что BlackRock отказалась от участия в фонде восстановления Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
У Европы не хватило времени на Украину
Вчера, 08:00
 
