Страны G7 прокредитовали Украину за счет российских активов

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Страны "Большой семерки" в 2025 году прокредитовали Украину за счет доходов от замороженных российских активов на 25,5 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным украинского минфина и Еврокомиссии.
Первыми в конце прошлого года передали средства США — 1 миллиард долларов, однако с тех пор о поступлениях от них не сообщалось.
Финансирование Украины по кредитной схеме G7 составляет три четверти всей финансовой помощи бюджету страны, выделенной Западом в этом году. Еще средства дополнительно направили ЕС (7,33 миллиарда долларов) и Япония (191 миллион долларов), а также МВФ (912 миллионов долларов) и Всемирный банк (74 миллиона долларов).
После начала СВО западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. На начало 2022 года, как сообщал ЦБ России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах.
Основная часть замороженных средств хранится на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. По итогам первого полугодия там находилось около 228 миллиардов долларов российских активов — как суверенных, так и частных.
В качестве ответной меры Россия запретила "недружественным" инвесторам выводить их активы. При этом доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С" и вывести их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Киеву новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет эти средства, если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому предложению в Евросоюзе нет.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.