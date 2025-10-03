Рейтинг@Mail.ru
Страны G7 прокредитовали Украину за счет российских активов
05:16 03.10.2025 (обновлено: 05:44 03.10.2025)
Страны G7 прокредитовали Украину за счет российских активов
Страны G7 прокредитовали Украину за счет российских активов - РИА Новости, 03.10.2025
Страны G7 прокредитовали Украину за счет российских активов
Страны "Большой семерки" в 2025 году прокредитовали Украину за счет доходов от замороженных российских активов на 25,5 миллиарда долларов, следует из расчетов... РИА Новости, 03.10.2025
россия, украина, япония, урсула фон дер ляйен, григорий карасин, сергей лавров, еврокомиссия, евросоюз, мвф, в мире
Россия, Украина, Япония, Урсула фон дер Ляйен, Григорий Карасин, Сергей Лавров, Еврокомиссия, Евросоюз, МВФ, В мире
Страны G7 прокредитовали Украину за счет российских активов

G7 прокредитовала Украину на 25,5 миллиарда долларов за счет активов России

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Страны "Большой семерки" в 2025 году прокредитовали Украину за счет доходов от замороженных российских активов на 25,5 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным украинского минфина и Еврокомиссии.
В прошлом году страны G7 одобрили выдачу Киеву кредита на сумму примерно в 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. На 1 октября государства выделили Украине по этой схеме уже 26,5 миллиарда долларов.
Первыми в конце прошлого года передали средства США — 1 миллиард долларов, однако с тех пор о поступлениях от них не сообщалось.
Остальные участники схемы начали переводить отчисления в этом году. Больше всех направил Европейский союз — 15,8 миллиарда долларов. Канада выделила 3,4 миллиарда долларов, Япония — 3,3 миллиарда, а Британия — 3 миллиарда.

Финансирование Украины по кредитной схеме G7 составляет три четверти всей финансовой помощи бюджету страны, выделенной Западом в этом году. Еще средства дополнительно направили ЕС (7,33 миллиарда долларов) и Япония (191 миллион долларов), а также МВФ (912 миллионов долларов) и Всемирный банк (74 миллиона долларов).

После начала СВО западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. На начало 2022 года, как сообщал ЦБ России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах.
Основная часть замороженных средств хранится на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. По итогам первого полугодия там находилось около 228 миллиардов долларов российских активов — как суверенных, так и частных.
В качестве ответной меры Россия запретила "недружественным" инвесторам выводить их активы. При этом доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С" и вывести их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Киеву новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет эти средства, если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому предложению в Евросоюзе нет.
В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
