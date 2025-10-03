Страны G7 прокредитовали Украину за счет российских активов

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Страны "Большой семерки" в 2025 году прокредитовали Украину за счет доходов от замороженных российских активов на 25,5 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным украинского минфина и Еврокомиссии.

Финансирование Украины по кредитной схеме G7 составляет три четверти всей финансовой помощи бюджету страны, выделенной Западом в этом году. Еще средства дополнительно направили ЕС (7,33 миллиарда долларов) и Япония (191 миллион долларов), а также МВФ (912 миллионов долларов) и Всемирный банк (74 миллиона долларов).

После начала СВО западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. На начало 2022 года, как сообщал ЦБ России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах.