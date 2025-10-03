Опрос показал, как россияне оценивают положение учителей в обществе

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россияне в этом году оценивают положение учителей на "тройку", средний балл положения в обществе по пятибалльной шкале составил 3,04, следует из результатов Россияне в этом году оценивают положение учителей на "тройку", средний балл положения в обществе по пятибалльной шкале составил 3,04, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.

Согласно аналогичному опросу за 2010 год, граждане РФ давали более пессимистичную оценку положения учителей в обществе - 2,83 балла в среднем по пятибалльной шкале.

Кроме того, респондентам предложили оценить по пятибалльной шкале доход учителя. По результатам опроса, профессию учителя россияне скорее считают низкодоходной - средний балл в 2025 году составил 2,51.

На вопрос "вы бы пожелали для ваших детей профессию учителя" взрослые опрошенные в 2025 году дали скорее отрицательные ответы: средний балл для девочек составил 2,75, а для мальчиков - 2,38.

По мнению большинства (73%) граждан РФ роль учителя сводится к предоставлению образовательной услуги, лишь 13% россиян ответили, что педагоги скорее занимаются воспитанием детей.

При этом более половины респондентов (59%) уверены, что искусственный интеллект в разных проявлениях от обучающих программ до чат-ботов никогда не сможет заменить работу учителя.