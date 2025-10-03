Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, как россияне оценивают положение учителей в обществе
03.10.2025
Опрос показал, как россияне оценивают положение учителей в обществе
Опрос показал, как россияне оценивают положение учителей в обществе - РИА Новости, 03.10.2025
Опрос показал, как россияне оценивают положение учителей в обществе
Россияне в этом году оценивают положение учителей на "тройку", средний балл положения в обществе по пятибалльной шкале составил 3,04, следует из результатов... РИА Новости, 03.10.2025
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
общество, россия, вциом, образование - общество
Общество, Россия, ВЦИОМ, Образование - Общество
Опрос показал, как россияне оценивают положение учителей в обществе

ВЦИОМ: россияне оценили престижность профессии учителя на 3,04 балла из 5

Учитель и ученики
Учитель и ученики - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Учитель и ученики. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россияне в этом году оценивают положение учителей на "тройку", средний балл положения в обществе по пятибалльной шкале составил 3,04, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Согласно аналогичному опросу за 2010 год, граждане РФ давали более пессимистичную оценку положения учителей в обществе - 2,83 балла в среднем по пятибалльной шкале.
Урок в одной из московских школ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Россияне описали портрет идеального учителя
2 октября, 05:46
Кроме того, респондентам предложили оценить по пятибалльной шкале доход учителя. По результатам опроса, профессию учителя россияне скорее считают низкодоходной - средний балл в 2025 году составил 2,51.
На вопрос "вы бы пожелали для ваших детей профессию учителя" взрослые опрошенные в 2025 году дали скорее отрицательные ответы: средний балл для девочек составил 2,75, а для мальчиков - 2,38.
По мнению большинства (73%) граждан РФ роль учителя сводится к предоставлению образовательной услуги, лишь 13% россиян ответили, что педагоги скорее занимаются воспитанием детей.
Ученики досрочно сдают единый государственный экзамен - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Большинство россиян хотят, чтобы учителя тоже сдавали ЕГЭ, показал опрос
1 июля, 03:21
При этом более половины респондентов (59%) уверены, что искусственный интеллект в разных проявлениях от обучающих программ до чат-ботов никогда не сможет заменить работу учителя.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19 сентября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Учительница - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать цветы на День учителя
Вчера, 03:20
 
ОбществоРоссияВЦИОМОбразование - Общество
 
 
