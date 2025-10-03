Директор белгородской гимназии рассказала о победителе "Учителя года" 2025

БЕЛГОРОД, 3 окт — РИА Новости. Директор гимназии №22 города Белгорода Светлана Шляхова в беседе с РИА Новости рассказала, что Дмитрий Баланчуков, который стал победителем всероссийского конкурса "Учитель года России — 2025 года", является выпускником их родной гимназии и представителем педагогической династии.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов во время церемонии награждения лауреатов всероссийского конкурса "Учитель года России — 2025" объявил, что победителем стал учитель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков из Белгорода

"Парню 26 лет. И он справился, он достоин этой победы. А гордость в коллективе еще и от того, что он наш. В первый класс к нам пришел Митя в 2006 году. В 2017 он выпустился. Закончил университет, вернулся в родную гимназию… Он из учительской семьи, из замечательной семьи. Бабушка учитель, светлая ей память. Мама, тетя, из педагогической династии. Дед был военным, серьезным таким. Поэтому парень замечательный, воспитан правильно. Патриот своей страны, любит очень детей", — рассказала директор.

Она добавила, что, несмотря на возможность поступить в московский вуз, он остался в Белгороде и окончил местный университет. Уже на практике Дмитрий пришел в гимназию и остался работать. Шляхова призналась, что не смогла сдержать слез радости, когда узнала о победе своего ученика.

"Наплакалась так, что голова заболела. Мы просто верили в победу, но вы же понимаете, что это конкурс такого уровня. И теперь победитель, абсолютный победитель конкурса "Учитель года России — 2025". Это гордость для всей Белгородской области . И впервые за время существования конкурса, 36 лет, конкурс в 2026 году едет в Белгород", — поделилась женщина.

Личная жизнь победителя тоже связана с гимназией: год назад он женился на Ксении, также выпускнице гимназии № 22. Выбор китайского языка, как объяснила Шляхова, был обусловлен интересом к тональности и культуре Поднебесной. Он неоднократно бывал в Китае на стажировках и имеет высокий уровень владения языком, а также множество друзей в этой стране.