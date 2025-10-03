https://ria.ru/20251003/uchitel-2046130373.html
Учителем года стал преподаватель китайского языка из Белгородской области
Учителем года стал преподаватель китайского языка из Белгородской области - РИА Новости, 03.10.2025
Учителем года стал преподаватель китайского языка из Белгородской области
Учителем года стал белгородский преподаватель Дмитрий Баланчуков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T11:25:00+03:00
2025-10-03T11:25:00+03:00
2025-10-03T15:12:00+03:00
белгородская область
сергей кравцов
россия
социальный навигатор
сн_образование
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046145145_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_99bfa0aeecfde782db493fe949fa80c2.jpg
https://ria.ru/20251002/pedagogi-2045750312.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046145145_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_cdf8a64efa6e5a8c7c05aec12f5a47f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, сергей кравцов, россия, социальный навигатор, сн_образование
Белгородская область, Сергей Кравцов, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование, Хорошие новости
Учителем года стал преподаватель китайского языка из Белгородской области
Учителем года стал Дмитрий Баланчуков из Белгородской области
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Учителем года стал белгородский преподаватель Дмитрий Баланчуков, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Победитель всероссийского конкурса "Учитель года России — 2025" — учитель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков, город Белгород", — сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов на церемонии награждения.
Отвечая на вопрос агентства, министр отметил, что у Москвы и Пекина очень теплые отношения, но в этом случае, учитывая, что победитель преподает китайский язык, никакой привязки нет.
"Конкурс есть конкурс, есть большое жюри, которое возглавляет ректор Московского государственного университета Виктор Антонович Садовничий, здесь решение жюри, на которое мы повлиять не можем", — добавил он.
Мероприятие проводят для выявления и поощрения самых творческих педагогов, повышения престижа работы учителя и распространения педагогического опыта лучших учителей страны. Ежегодно в нем участвуют более ста тысяч педагогов.
Организатор конкурса "Учитель года России" — Минпросвещения, оператором выступает Центр просветительских инициатив ведомства.