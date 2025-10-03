Учителем года стал преподаватель китайского языка из Белгородской области

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Учителем года стал белгородский преподаватель Дмитрий Баланчуков, передает корреспондент РИА Новости.

« "Победитель всероссийского конкурса "Учитель года России — 2025" — учитель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков, город Белгород", — сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов на церемонии награждения.

Отвечая на вопрос агентства, министр отметил, что у Москвы и Пекина очень теплые отношения, но в этом случае, учитывая, что победитель преподает китайский язык, никакой привязки нет.

"Конкурс есть конкурс, есть большое жюри, которое возглавляет ректор Московского государственного университета Виктор Антонович Садовничий, здесь решение жюри, на которое мы повлиять не можем", — добавил он.

Мероприятие проводят для выявления и поощрения самых творческих педагогов, повышения престижа работы учителя и распространения педагогического опыта лучших учителей страны. Ежегодно в нем участвуют более ста тысяч педагогов.