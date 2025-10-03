https://ria.ru/20251003/ubiystvo-2046173111.html
Суд арестовал обвиняемого в убийстве жены и двух дочерей в Ульяновске
Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве жены и двух малолетних дочерей в Ульяновске, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Ульяновской области.
2025-10-03T14:14:00+03:00
2025-10-03T14:14:00+03:00
2025-10-03T14:38:00+03:00
происшествия
ульяновск
ульяновская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045843070_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_51a6cad0eafe0ee31e8b1ff7b56f6f19.jpg
https://ria.ru/20251001/uljanovsk-2045677323.html
ульяновск
ульяновская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045843070_0:157:1071:960_1920x0_80_0_0_6d3424a69e3919e0a24050e0caefdd0f.jpg
Работа следователей на месте убийства женщины и двух детей в Ульяновске
Следователи проверяют на причастность к убийству девушки и двух детей в Ульяновске их отца – СУСК России по региону РИА Новости
2025-10-03T14:14
true
PT0M44S
происшествия, ульяновск, ульяновская область
Происшествия, Ульяновск, Ульяновская область
Суд арестовал обвиняемого в убийстве жены и двух дочерей в Ульяновске
САМАРА, 3 окт - РИА Новости.
Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве жены и двух малолетних дочерей в Ульяновске, сообщается в Telegram-канале
СУСК России по Ульяновской области.
"Сегодня судом рассмотрено ходатайство следователя СО по Заволжскому району
города Ульяновска
СУ СК России
по Ульяновской области
об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в убийстве супруги и малолетних детей в квартире на бульваре Киевском. Суд ... избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в ведомстве.
По данным СУСК, 1 октября в квартире дома №22 по Киевскому бульвару в Ульяновске 27-летний мужчина убил свою жену и двух детей, после чего попытался покончить с собой. Последствия преступления обнаружила мать обвиняемого. После оказания помощи в больнице мужчина был задержан, ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство).
Сначала обвиняемый заявил, что убийство совершили некие грабители, ворвавшиеся в квартиру. Однако проведенные следственные действия позволили опровергнуть версию о непричастности мужчины. Как выяснилось, обвиняемый сам причинил себе телесные повреждения, а также уничтожил часть улик. Позже мужчина признался в убийстве и раскаялся.
В силовых структурах сообщали РИА Новости, что мотивом преступления могли стать конфликты между супругами из-за игровой зависимости мужчины в онлайн-казино.
В правоохранительных органах пояснили РИА Новости, что еще одной причиной могли стать ссоры из-за кредитов.