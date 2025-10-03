Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал обвиняемого в убийстве жены и двух дочерей в Ульяновске
14:14 03.10.2025 (обновлено: 14:38 03.10.2025)
Суд арестовал обвиняемого в убийстве жены и двух дочерей в Ульяновске
Суд арестовал обвиняемого в убийстве жены и двух дочерей в Ульяновске - РИА Новости, 03.10.2025
Суд арестовал обвиняемого в убийстве жены и двух дочерей в Ульяновске
Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве жены и двух малолетних дочерей в Ульяновске, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Ульяновской области. РИА Новости, 03.10.2025
происшествия
ульяновск
ульяновская область
ульяновск
ульяновская область
2025
Работа следователей на месте убийства женщины и двух детей в Ульяновске
Суд арестовал обвиняемого в убийстве жены и двух дочерей в Ульяновске

Мужчина, обвиняемый в убийстве жены и двух малолетних дочерей в Ульяновске
САМАРА, 3 окт - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве жены и двух малолетних дочерей в Ульяновске, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Ульяновской области.
"Сегодня судом рассмотрено ходатайство следователя СО по Заволжскому району города Ульяновска СУ СК России по Ульяновской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в убийстве супруги и малолетних детей в квартире на бульваре Киевском. Суд ... избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в ведомстве.
По данным СУСК, 1 октября в квартире дома №22 по Киевскому бульвару в Ульяновске 27-летний мужчина убил свою жену и двух детей, после чего попытался покончить с собой. Последствия преступления обнаружила мать обвиняемого. После оказания помощи в больнице мужчина был задержан, ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство).
Сначала обвиняемый заявил, что убийство совершили некие грабители, ворвавшиеся в квартиру. Однако проведенные следственные действия позволили опровергнуть версию о непричастности мужчины. Как выяснилось, обвиняемый сам причинил себе телесные повреждения, а также уничтожил часть улик. Позже мужчина признался в убийстве и раскаялся.
В силовых структурах сообщали РИА Новости, что мотивом преступления могли стать конфликты между супругами из-за игровой зависимости мужчины в онлайн-казино.
В правоохранительных органах пояснили РИА Новости, что еще одной причиной могли стать ссоры из-за кредитов.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Убитая в Ульяновске семья не состояла на учете в органах, заявила омбудсмен
1 октября, 17:11
 
