ФИФА представила мяч чемпионата мира 2026 года
08:34 03.10.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
ФИФА представила мяч чемпионата мира 2026 года

© Официальный сайт ФИФА
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) представила на своем сайте официальный мяч чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Чемпионат мира впервые состоится на территории трех стран. Турнир будет продолжаться с 15 июня по 13 июля.
Дизайн мяча выполнен в красно-зелено-синей цветовой гамме, отдавая дань уважения трем странам - хозяйкам турнира. Мяч украшен символикой каждой страны-хозяйки: кленовый лист – Канада, орел – Мексика, звезда – США. Название Trionda переводится с испанского как "три волны", что также символизирует триаду организаторов.
Мяч снабжен датчиком, чип которого работает на частоте 500 Гц и позволяет отслеживать каждый элемент движения. Эта технология передает точные данные системе VAR в режиме реального времени.
"Я с нетерпением жду, когда этот прекрасный мяч попадет в сетку ворот. Обратный отсчет до чемпионата мира запущен", - заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.
